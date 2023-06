Dommersjefen innrømmer: 6 av 21 VAR-omgjørelser i Eliteserien var feil

HOLBERGS PLASS (VG) Dommersjef i Norges Fotballforbund, Terje Hauge, opplyser at nesten en av tre situasjoner der VAR har endret dommerens avgjørelse, endte med feil resultat.

IKKE FORNØYD: Dommersjef Terje Hauge.

Torsdag holdt Norges Fotballforbund pressetreff om erfaringene med VAR i første tredel av årets eliteseriesesong. 6 av 21 VAR-avgjørelser var feil (29 prosent). Hauge utdypet hvilke feilsituasjoner det er snakk om:

To situasjoner hvor det skulle blitt gjort om fra gult til rødt kort.

To situasjoner som ikke skulle vært godkjent (hands som skulle vært straffe og en offside).

Én straffe.

Én takling.

– Det er ikke godt nok, det er vi helt enige i. Så viser det seg at fire av situasjonene kommer fra de tre første rundene, da vi akkurat kom om bord, men så har vi klart å få justert dette lite grann med at vi har satt listen litt ned, sier Hauge til NTB.

Han tar selvkritikk for de vurderingene.

– Vi hadde litt innkjøringsutfordringer med å finne et felles list, og måtte ta et skritt tilbake. Der tar jeg selvkritikk for at jeg sa at listen skulle legges veldig høyt, sier Hauge til VG.

Dommersjefen er derimot ekstremt fornøyd over at dette er et fotballprosjekt og ikke et dommerprosjekt. Nå er ti runder gjennomført, og onsdag satte VAR-teamet seg ned for å se på hvordan de kan utvikle produksjonen videre.

48 dommere har vært i aksjon så langt denne sesongen, og nå håper Hauge at de etter hvert finner dommerne som er best på banen og best i VAR-rommet.

– Nå prøver vi å se fremover om hvordan vi kan utvikle prosjektet. Og så her inne, hvordan vi skal gå fra mengde til kvalitet. Vi må finne de som er flinke på banen og de som er flinke her inne. Vi håper også at de som gir seg som aktiv dommer, blir med på en reise her inne på VAR-senteret, sier Hauge til VG.

Hauge gikk ut mandag og forsvarte kritikken mot supportere og klubber som mener at VAR bruker for lang tid og ødelegger flyten i norsk fotball.

Fem til 13 kameraer blir brukt i produksjonen, et lavere tall enn i andre turneringer som Premier League, Champions League og VM.

– Det er klart at flere kameraer i produksjonen vil hjelpe oss. Men dette er et prosjekt der vi diskuterer dette. Hvordan fremtiden til produksjonen kan være, og om det er mulig å putte flere kameraer på, gi flere innblikk og vinkler, muligheten til å gi enda bedre avgjørelser. Jeg tror dette kommer med tiden, sier han, men legger til:

– Så er det alltid et kostnadsspørsmål.

INGEN SIGNAL: Dommer Sivert Øksnes Amland sjekker VAR-skjermen som ikke virket i HamKams seriestart på Briskeby.

VAR-versjonen som bli brukt i Eliteserien er en «billig»-versjon av den man har i de store ligaene og mesterskapene.

Til sammenligning ble det brukt 42 forskjellige kameravinkler på hvert stadion under fotball-VM i Qatar. Det samme gjelder for Premier League, La Liga, Serie A og de andre toppligaene og -turneringene i Europa.

Prosjektleder Knut Kristvang er derimot ikke enig i betegnelsen av «billig-VAR», eller «first price-VAR», som også har blitt brukt.

– Jeg synes ikke at betegnelsen billig-VAR er dekkende. Vi opplever ikke det slik. Vi opplever at dette er en fullt ut funksjonell, operativ og god nok VAR-operasjon, men når det er sagt, så vil vi selvsagt jobbe for at det skal bli bedre og bedre, sier Kristvang til VG og fortsetter:

– Jeg tror ikke VAR vi kjenner i juni 2023 er den samme i 2024, -25 og -26. Vi kan få ny teknologi som gjør at arbeidet for dommerne vil bli annerledes.