– Man må tåle mye, men det går en grense

Søndag delte Viaplays fotballkommentator Kasper Wikestad en grov melding som han fikk tilsendt under oppgjøret mellom Manchester United og Arsenal i helgen.

Etter kampslutt publiserte Wikestad på sin Twitter-konto et skjermbilde av en Messenger-melding.

«Synd at kreften tapte, men kreft er jo alltid jævlig.», sto det. Meldingen tikket inn etter han kommenterte Manchester United - Arsenal i helgen.

46-årige Wikestad ble i 2020 rammet av kreft i tarm og nyre, og ble operert fire ganger samme år. Nå er han frisk - etter en svært tøff periode.

Kommentatoren forteller til VG at meldingen var tung å få.

– De aller fleste mennesker er veldig, veldig hyggelige. Det er jo ting jeg sliter med hver dag på grunn av at kroppen var gjennom det den var gjennom, sier Wikestad.

– Noen dager er tyngre enn andre, men det vet jo ikke folk. Folk har sine indre kamper som de prøver å skjule for omverden. Jeg har hatt mitt de siste to årene, og derfor kjente jeg at den svei litt, forklarer han.

Kommentatoren har gjennom hele karrieren vært kjent for sitt store engasjement:

Fotballkommentator i TV 2, Øyvind Alsaker, ble overrasket etter å ha fått presentert innholdet i meldingen som Wikestad mottok.

– Det er forferdelig. Man må tåle mye i rollen som fotballkommentator og i mediet vi er i, men det går en grense. Dette er langt over den, selvfølgelig. Det er horribelt, sier Alsaker til VG.

– Det er et trist utslag av at det er så kort vei fra impuls til publisering, legger han til.

Selv forteller Alsaker at han ikke har opplevd lignende hets som mangeårig kommentator i TV 2 og Canal+.

– Jeg har ikke fått tilbakemeldinger av et sånt lavmål. Men jeg har selvfølgelig fått mye jeg også. Det får man jo, men jeg har prøvd å se at dette er skuffede supportere i kampens hete.

– Når det kommer meldinger av det kaliberet her, så er det åpenbart at det er et problem. Det er både trist, skadelig og ødeleggende, sier han.

Også Solveig Gulbrandsen reagerer oppgitt på hetsmeldingen.

– Det er jo bare idiotisk, og det hører ikke hjemme noe sted. Det virker som om folk har mindre sperre når det kommer til å sende meldinger. Jeg tviler på at noen hadde sagt det ansikt-til-ansikt, sier TV 2-eksperten.

– En ting er å få saklige tilbakemeldinger fra supportere. Da er det stor takhøyde. Men å gå på private og personlige ting med en sånn tone som i dette tilfellet, det går ikke an, legger hun til.

Gulbrandsen mener selv at hun har vært heldig som ekspert og kommentator når det kommer til grove tilbakemeldinger, men slår fast at det er et problem i bransjen.

– Jeg vil ikke si at jeg har opplevd noe hets. Jeg har jo fått noen meldinger, men jeg vet at det er mange andre som har fått mye verre. Det er altfor mye av dette i fotballen.

– Jeg har heldigvis ikke opplevd noe som Kasper. Det er selvfølgelig noen veldig få som kommer med idiotiske meldinger. Men de verken lytter jeg til eller gir noen oppmerksomhet, sier Wikestads tidligere kommentatorkollega i TV2, Endre Olav Osnes.

Wikestad understreker at han føler seg heldig som får jobbe som fotballkommentator.

– Vi som driver med denne jobben, er ekstremt privilegerte. De aller fleste går ikke på jobb og får høre: «Fader, så flink du var i dag!» av masse folk de ikke kjenner. I det store og hele er det veldig lite synd på oss. Vi er veldig heldige og får en klapp på skulderen for den minste ting. Det setter jeg veldig stor pris på.

Sportssjef i Viaplay, Kristian Oma, skriver følgende om hendelsen til VG:

«Vi finner noen av meldingene som Kasper mottar direkte avskyelige. Vi vet at Premier League og engelsk fotball genererer hele følelsesskalaen til supporterne, og som oftest er det den herlige entusiasmen og kjærligheten til laget og spillet som skinner igjennom. De fleste skjønner veldig godt hvor grensen går. Men når det tipper over til grov hets ala dette blir det nesten utenfor fatteevne. Vi snakker med Kasper om hvordan dette kan håndteres, og selv om det ikke er uvanlig at tv-personligheter generelt opplever overtramp på sosiale medier – var meldingene Kasper opplevde denne helgen i en egen og nedrig liga.»

Etter at det ble kjent at Wikestad ble rammet av kreftsykdommen for to år siden, har det kommet et fåtall av lignende hetsmeldinger.

– Jeg har fått: «Jeg håper du får kreft og dør». Han fikk jo viljen, i hvert fall med kreften, men ikke at jeg døde. Det er ikke ofte jeg får så drøye meldinger.

Slik begrunner han hvorfor han delte Messenger-meldingen på Twitter søndag:

– Det er veldig sjelden at jeg lar ting gå inn på meg eller legger ut noe sånt, men det er lett å la følelsene ta overhand noen ganger. Selv om det ikke er så drøyt som det, ser man hvor drøyt det kan være.

Senere på kvelden slettet Wikestad tweeten med meldingen vedlagt.

PS: VG har ikke lyktes med å få kontakt med personen som sendte meldingen.