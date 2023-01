Syk, syk og syk: – Blir litt oppgitt

Henrik Ingebrigtsen (31) røper at han har hatt samme «sykdomsregime» som Jakob Ingebrigtsen (22) - som har måttet avbryte brødrenes treningsopphold i høyden i spanske Sierra Nevada.

HARD VINTER: Henrik Ingebrigtsen fulgte Jakob Ingebrigtsen tett under friidretts-VM i Eugene i juli i fjor. Bildet er fra etter Jakobs seier på 5000 meter i Eugene i Oregon.

– Jeg har på en måte fulgt Jakobs sykdomsregime. Det har vært bra kontinuitet, sier Henrik Ingebrigtsen.

«Bra» er vel å merke ironisk ment. «Kontinuitet» dreier seg om alle sykdomstilfellene han – og Jakob - har vært utsatt for siden før jul.

– Tre sykdomsperioder i løpet av en måned. Man blir litt oppgitt, sier han for egen del.

Han var veldig godt fornøyd med hvordan han 11. desember gjennomførte terreng-EM i Italia, der Jakob Ingebrigtsen og Karoline Bjerkeli Grøvdal vant hver sin seniorklasse. Deretter pådro han seg imidlertid forkjølelse. Den satt i til over julaften.

Nyttårsaften startet han i et fem kilometer gateløp i Barcelona, som «gikk OK».

Det gjorde det derimot ikke for Jakob Ingebrigtsen, som var så forkjølet at han - i likhet med Filip Ingebrigtsen (29) - måtte droppe det. Henrik Ingebrigtsen forteller at Jakob gjerne ville løpe, selv om han «en liten uke før» var satt på en antibiotikakur.

Et par dager etter nyttårsfeiring i Barcelona, dro Team Ingebrigtsens tre løper-ess sørover og opp i den spanske fjellkjeden et par tusen meter over havet. Sykdom fulgte dem hakk i hæl.

– Første kvelden begynte jeg å kaste opp. Så kom jeg meg på bena, og så ble jeg forkjølet igjen, forteller Henrik Ingebrigtsen.

Han sier også at sykdommene har sittet i kroppen litt lenger en tidligere. Han har mistanke om at det skyldes svekket immunforsvar etter corona-tiden.

Les også Henrik Ingebrigtsen ble coronasyk rett før VM: – Glad Jakob ikke ble smittet

Han er fortsatt i Sierra Nevada. Der er også Filip Ingebrigtsen, som ifølge Henrik Ingebrigtsen har unngått å bli syk. Planen deres er å være der nær to uker til. Jakob Ingebrigtsen er siden siste helg hjemme i Sandnes i håp om å komme «i god trening» igjen - i noen uker - før han tar en vurdering når det gjelder konkurransedeltagelse i februar.

Samt innendørs-EM i Istanbul i begynnelsen av mars.

– Jeg bestemte meg for å dra hjem etter to uker i Sierra Nevada, grunnet stadige tilbakefall med forkjølelse etter opptrapping i trening, uttalte Jakob Ingebrigtsen til NRK i helgen.

Henrik Ingebrigtsens plan er «kanskje» å løpe 3000 meter i franske Liévin. Med forbehold om at han ikke vil ta unødvendig risiko. Det er utendørssesongen - inkludert friidretts-VM i Budapest i slutten av august - som gjelder.

– «Best case» er at jeg løper fort nok i Liévin, til å kunne løpe 3000 meter i Istanbul, sier Henrik Ingebrigtsen.