Engelsk liga flyttet siste serierunde på grunn av kroningen

English Football League har flyttet siste serierunde i mesterskapsserien, 1. og 2. divisjon for å unngå kollisjon med kroningen av kong Charles.

NTB, VG

Alle de fire øverste divisjonene i engelsk fotball skulle i utgangspunktet avsluttes 6. mai, som er dagen for kroningen i London. Premier League ventes også å flytte sine kamper, men har ikke truffet avgjørelsen ennå.

Tirsdag bestemte EFL at Championship (nivå to) avsluttes mandag 8. mai med avspark 16.00 norsk tid. League One (nivå tre) avsluttes søndag 7. mai med avspark 13.00 norsk tid, League Two (nivå fire) mandag 8. mai med avspark 13.30 norsk tid.

Mandagen er en offentlig fridag i Storbritannia, en såkalt Bank Holiday.

For Premier League er utfordringene flere og større. Blant annet er det mulig at engelske lag skal spille semifinale i europacupturneringer 9., 10. eller 11. mai.

Premier League har fortsatt ikke fått omberammet alle kampene som ble avlyst da dronning Elizabeth døde i fjor høst. (NTB)