Robert Undheim med to perlescoringer: - Deilig å kline ballen i vinkelen

Robert Undheim er virkelig i støtet for tiden. I likhet med forrige kamp sørget han for to scoringer. Dermed sikret Bryne sin tredje strake seier. Og neste lørdag venter Sandnes Ulf.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden