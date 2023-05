Kaos og straffedrama – Sevilla vant Europa League for syvende gang: – Jeg er stolt

(Sevilla – Roma 1–1 e.e.o., 4–1 på straffer) Etter en heseblesende Europa League-finale med ekstraomganger, straffekonk og fullt kaos kunne Sevilla strekke armene i været for syvende gang.

MESTERE: Sevilla løftet Europa League-trofeet for syvende gang etter seier i straffesparkkonkurranse mot Roma.

Hverken Sevilla eller Roma-manager José Mourinho har noen gang tapt en finale i europeisk fotball. Onsdag kveld fikk én av de to statistikken ødelagt.

For etter 120 minutter med sinne, skriking og uenigheter fra Roma-benken og straffesparkkonkurranse måtte Mourinho innse at slaget var tapt. Sevilla tok sin syvende Europaliga-tittel – sin tredje etter straffer.

På Romas andre straffe bommet Gianluca Mancini – samme mann som satte ballen i eget nett i andre omgang. På den påfølgende straffen bommet stopperkollega Roger Ibanez.

Det ble skjebnesvangert.

– Helt fantastisk! Denne gruppen fortjener det. Vi spilte ikke på vårt beste, men laget kjempet hardt for å få dette til, sier Érik Lamela umiddelbart etter kampen.

– Det var vanskelig. De forsvarte seg godt, og vi slet med å finne rom. Men laget kjempet hardt til slutten og jeg er stolt av lagkameratene mine. Jeg er veldig glad, forsetter han.

Roma kunne blitt det første italienske laget siden 1999 til å løfte trofeet, men i stedet fikk Europa League-kongene Sevilla legge hendene på det edleste metallet nok en gang.

Roma-trener José Mourinho ble snytt for enda en edel europeisk medalje, og måtte i stedet ta i mot sølvmedaljen. Den ble ikke hengende lenge på portugiseren: Han tok medaljen av, og kastet det opp på tribunen hvor en ung gutt tok den i mot med et smil.

Sevilla øker med seieren rekorden som turneringens mestvinnende klubb. Siden 2006 har spanjolene på syv forsøk vunnet syv ganger.

– Det er utrolig. Denne klubben jobber så bra og nå slutter det på denne måten. Nå skal vi spille Champions League, og vi har vunnet en tittel. Det er helt ubeskrivelig, sier en smørblid Lamela.

Det ble spilt nesten tolv minutter tilleggstid i den andre ekstraomgangen. Gjentatte ganger var det fullt kaos rundt dommerteamet:

1 av 10

Dermed klarte ikke José Mourinho å ta sitt sjette europeiske trofé som manager. Fra tidligere har «the Special One» to Champions League-trofeer, Champions League-trofeer,Porto i 2003/04-sesongen og Inter i 2009/10. to Europa League-trofeer to Europa League-trofeerPorto i 2002/03-sesongen og Manchester United 2016/17 og ett Conference League-trofé. Conference League-trofé. Roma i 2021/22-sesongen.

Etter en omgang der det svingte fra ende til annen, og bluss ble kastet på banen, fikk Roma-fansen første anledning til å slippe jubelen løs.

Paulo Dybala ble spilt perfekt gjennom av Gianluca Mancini etter 35 minutter spilt og plasserte ballen nederst i motsatt hjørne med en perfekt avslutning.

Det så ut til å glede samtlige med Roma-hjerte – utenom Mourinho selv:

I annenomgang gikk Sevilla rett i strupen på Roma, og det ble en svært hektisk dag på jobb for både Roma-forsvaret og dommer Anthony Taylor.

Støtt og stadig ble Taylor omringet av hele Roma-laget, inkludert trenerteamet som stort sett var uenig i de fleste avgjørelser.

Et voldsomt kok på Puskás Aréna ble enda hetere da Sevilla utlignet ti minutter ut i annenomgang.

Et knallhardt innlegg i retning Roma-målet klarerte Gianluca Mancini feil vei og inn i eget nett.

Like etter pekte Taylor på straffemerket i favør Sevilla, men etter å ha sett på VAR-skjermen kunne Mourinho og co. puste lettet ut: Ikke straffe.

Da ingen av lagene klarte å avgjøre kampen etter hverken fulltid eller ekstraomganger, gikk det til straffesparkkonkurranse på Puskás Aréna.

Den gikk Sevilla seirende ut av.