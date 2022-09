Remco Evenepoel tok VM-gull i landeveissykling i Australia – Kristoff på 6.-plass

22 år gamle Remco Evenepoel fra Belgia gjorde et solid solostunt og tok et overlegent VM-gull i landeveissykling søndag.

Remco Evenepoel med bronsen han tok på tempo under årets sykkel-VM i Australia.

Unggutten stakk fra utbrytergruppen han var en del av. Ganske raskt opparbeidet han seg en ledelse på over minuttet. Etter 266,9 kilometer på veien kom han helt alene til mål.

Det var rundt tre kvarter igjen å sykle da Evenepoel stakk i vei alene i front.

Evenepoel tok Belgias første landeveisgull på herresiden i VM siden Philippe Gilbert vant i Valkenburg i 2012. Belgia har 27 VM-gull i landeveissykling for menn. Ingen nasjoner har flere.

Remco Evenepoel kunne ha konkurrert i U23-klassen i dette mesterskapet, men han valgte å sykle blant de aller beste i eliteklassen tross sin unge alder. I temporittet i Wollongong tok han bronse da nordmannen Tobias Foss ble verdensmester.

Stolt

– Det er ubeskrivelig. Jeg kunne ha konkurrert med juniorene. Jeg er superglad for at jeg hadde føttene til dette i dag. Det skal bli fint å sykle i regnbuetrøya i et år framover. Dette er noe jeg har drømt om, sa Evenepoel til rettighetshaver.

Helt på tampen kom hovedfeltet i kapp, og franskmannen Christophe Laporte tok sølvet foran Australias Michael Matthews.

Hovedfeltet var hele 2.21 minutter bak vinneren i mål.

Lenge så det ut til at hovedfeltet ikke skulle kjempe om medaljer, men igjen ble vi lurt. De klarte det akkurat som så ofte før.

Seig

Alexander Kristoff er en imponerende seig type. 35-åringen kjempet om en medalje til siste meter, men måtte til slutt ta til takke med en 6.-plass. Kristoff deltok i sitt åttende VM, og hele seks ganger er han kommet inn til en topp ti-plasseringer.

Kristoff skjønte ikke at han faktisk kjempet om en medalje med noen få hundre meter igjen.

– Jeg trodde ikke at jeg hadde en sjanse på mer enn en 7.-plass, så jeg lå litt langt bak. Jeg burde kanskje ha vært en to-tre plasser høyere opp i spurten der, men jeg er fornøyd, sa Kristoff til TV 2.

Neste års VM arrangeres i Edinburgh i Skottland. Det skjer i starten av august.

Rasmus Fossum Tiller var sterk gjennom hele dagen og endte til slutt opp som nest beste nordmann på 16.-plass.

– Jeg følte at jeg fikk gjort mye riktig. Jeg må ta med meg et godt løp, sa Tiller til TV 2.