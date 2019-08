I innboksen mandag kveld: «Bodø/Glimt er det eneste norske laget jeg gidder å se»

Avsenderen fortalte at han bruker nesten all TV-tid på La Liga og Premier League. Så da får vi se det som et hyggelig unntak at han også koster på seg den norske serielederen.

Vi synes nok han kunne nevnt noen få lag til. Molde har vist god idrett hele sesongen. Rosenborg det samme i det siste. Og Odd imponerer med sin profesjonalitet. Det står egentlig ganske bra til med de beste norske klubbene i år.

Men når ett lag skulle velges, så forstår vi at valget falt på Bodø/Glimt, spesielt etter å ha sett hvordan nordlendingene trakk klørne på Vålerenga i siste kamp.

I farten er det vanskelig å komme på en norsk seriekamp der det er blitt spilt hurtigere og mer presist. 4-0 var snaut, og hadde ikke Vålerenga hatt en så god keeper, kunne det blitt langt mer.

Holder det?

Likevel er svermen av norske fotballeksperter nølende. Det er 11 serierunder igjen, husk det. Det kan være lurt å vente med å sette odds, for Bodø/Glimt er ennå ikke et rutinert og trygt topplag. Det passer bedre på konkurrentene som ligger tett bak.

Vi har lært oss at Bodø har et lag som spiller kontringsfotball bedre enn de fleste her til lands, kanskje alle. Men når motstanderen har avskåret kontringene i fødselen, har de fått problemer, så store at de i fjor bare var tre poeng foran Start som rykket ned.

Men nå har de allerede 42 poeng, ti mer enn i hele fjor. Hva har skjedd?

Kjetil Knutsen må gjerne nevnes først. Da Bodø/Glimt skulle ha ny trener, kastet de seg ikke over en arbeidsledig kjendis slik flere andre klubber pleier. De visste hva de ville ha og fant ham i Bergen, et stykke under de store overskriftene. Etter ett år som assistenttrener fikk han hovedansvaret.

Knutsen var mer kjent lokalt enn i Riksnorge. Det ble visst murret i Bodø også, spesielt da det begynte å butte imot mot slutten i fjor. Patrioter liker seg best nå treneren er en de har hørt mye om før, selv om vedkommende kan ha flere flauser bak seg. Slik har flere norske trenere overlevd i yrket - takket være klubbledere som heller har lest journalistenes kandidatlister enn gravd i hva Norge har å tilby av kvalifiserte trenere.

Nesten i Rosenborg

Her tar jeg gjerne en avstikker til Rosenborg, som la inn et faglig resonnement da de sparket Kåre Ingebrigtsen i fjor. Et fotball- og erfaringstungt styre mente at treneren var for dårlig fotballfaglig og for dårlig som personalleder. Godt forsøk, men så bommet de totalt på saksbehandlingen, slik at sparkingen etterpå bare fremstår som pinlig.

Etter endel strev landet de på Eirik Horneland som ny trener. Utenfra ble det sett på som en nødløsning, men i innvidde fotballkretser er Horneland vurdert som en faglig tung trener. Det tok tid før han innså hva Rosenborg skal være, men nå er hans stjerne stigende.

Det er likevel lite sannsynlig at RBK tar igjen Bodø/Glimt (ti poeng bak), som er blitt mye mer enn et skjørt kontringslag. Glimt rusher fortsatt raskere enn alle andre, men når det kreves noe mer – å spille seg rolig ut av forsvar eller kna motstanderen i etablert angrep – så har laget utviklet seg stort.

Fotballkos

I denne Knutsen-rammen sprudler spillere som Bjørkan, Berg, Layouni, Evjen – egentlig gjelder det vel alle – i en slik grad at det er lett å forstå han som bare gidder å se Bodø/Glimt av norske lag.

Men ingen bør være trygg på at et så ferskt lag holder sesongen ut, og i hvert fall ikke på det nivået vi så mot Vålerenga. Fredag er Odd motstander, og hvis noen vet hvordan brodden skal nappes ut av en motstander, så er det nettopp telemarkingene.

De tilhører toppen, de også. Metodene er andre, men kvaliteten finnes. Hvordan mestrer Bodø/Glimt det?