Southampton – Manchester United 1–1

Manchester United presset og presset. Men selv med én mann mer, klarte ikke Solskjærs menn å sette det forløsende seiersmålet.

Det betyr at Manchester United fortsatt ikke har vunnet en bortekamp i Premier League siden 27. februar. Fem poeng på de fire første kampene er samtidig klubbens verste seriestart siden 1992–93-sesongen, ifølge Opta.

– Jeg synes du ser problemet utover i kampen, når de skal trykke på for en scoring, så mangler de en type. De har latt Lukaku gå, han ga dem duellkarft i boks. I dag har har de ikke folk inne foran mål som klarer å time og lese hvor ballen kommer, sa Erik Huseklepp i TV 2s Premier League-studio etter kampen.

Pangstart

Etter ti minutter åpnet det seg rom for nysigneringen Daniel James. Den lynraske vingen skar innover i boksen, og smalt ballen opp i det lengste hjørnet.

Både supportere og sportsjournalister har den siste tiden undret seg over hva Jesse Lingard tilfører Manchester United, spesielt offensivt. Lørdag ble engelskmannen satt på benken, til fordel for Juan Mata.

Dét ga resultater. På 1–0-målet dro Mata vekk en Southampton-forsvarer, da han gikk på løp forbi James. Det ga James tid og rom til å føre ballen inn i feltet, stille inn siktet og sende Manchester United i ledelsen.

På 12 minutter har Juan Mata truffet på flere pasninger enn Jesse Lingard på tre kamper. Bare en observasjon. #2pl — Frode Lia (@frodelia) August 31, 2019

Spanjolen fortsatte omgangen med å løpe seg fri og strø gode pasninger.

Paul Pogba hadde på sin side en langt tyngre omgang. Omtrent hver gang franskmannen skulle drive fremover med ballen så han ut til å miste den.

Til tross for den tidlige scoringen, var det Southampton som åpnet best på St. Mary’s. De første minuttene presset de Manchester United høyt og gjenvant ballen i gode posisjoner. Etter scoringen tok imidlertid United mer over.

Men hjemmelaget løftet seg før pause, og virket ikke å være langt unna en scoring.

Dansk utligning

Southampton gikk også offensivt ut i den andre omgangen. 58 minutter var spilt da de fikk betaling.

Kevin Danso plukket opp ballen etter et hjørnespark og slo inn på nytt. Der ventet Jannik Vestergaard, som knuste Victor Lindelöf i hodeduellen og stanget inn utligningen.

Overtall til ingen nytte

Danso fikk sitt andre gule da han feide ned Scott McTominay etter 72 minutter. Dermed hadde spilte United med overtall i over 20 minutter av kampen.

Selv om de beleiret sekstenmeteren til hjemmelaget, og skapte flere gode muligheter, kom aldri vinnermålet. Flere gode innlegg havnet foran Southampton-keeperen, men ingen av United-angriperne så ut til å lukte hvor ballen havnet.

Dermed gikk Solskjær på nok et skuffende resultat. Nå står kristiansunderen med kun én seier på de første fire serierundene.