Bekrefter interesse fra storklubber: Slik vurderer Sørloth fremtiden

I strålende humør i Trondheim: Kanskje ikke så rart, etter en strålende sesong i Tyrkia. Foto: Richard Sagen

Alexander Sørloth (24) bekrefter at han for øyeblikket har beilere fra toppklubber i Europa. Han sier også at det er uaktuelt å gå til en klubb «på nedre halvdel» i en toppliga.