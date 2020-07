Ranheim-jubel på overtid: På opprykksplass etter målfest

Så ut til å ha rotet bort seieren, men på overtid avgjorde Ranheim.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Mads Reginiussen og Ranheim vant på bortebane. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

HamKam - Ranheim 3–4

Marcus Pedersen så ut til å ha berget årets første poeng for HamKam, men Sivert Sollis volleyskudd på overtid ga Ranheim 4-3-seier og fortsatt opprykksplass.

– HamKam begynte å gå høyere, og da ble det rom for oss, sa Solli til Eurosport om måten avgjørelsen falt.

Tirsdagens kamp ble en målfest av de sjeldne. Ivar Sollie Rønning og Erik Tønne, som begge har en fortid i HamKam, scoret de to første målene for gjestene, mens Øyvind Alseth sto for det som lenge så ut til å bli vinnermålet.

Erik Tønne scoret for Ranheim. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Les også Fra sommervikar til sjef ut året: Slik skal RBK bli bedre under «Rambo»

Innbytter Marcus Pedersen skapte spenning da han etter få minutter på banen reduserte til 2-3, og i det 89. minutt jublet de 200 hjemmetilhengerne da den tidligere landslagsspissens frispark traff ryggen til Sondre Sørløkk i muren og utmanøvrerte keeper til 3-3.

HamKam øynet sitt første poeng i år og så ut til å skulle holde Ranheim borte fra 2.-plassen, men gjestene ville det annerledes. Sørløkk revansjerte seg med innlegget til innbytter Solli, som påførte hjemmelaget sesongens femte strake tap. HamKam har scoret åtte mål på tre hjemmekamper, men tapt alle sammen.

Det er fjerde gang i år at HamKam taper poeng på overtid.

– Det er nesten så jeg ikke tror det er sant. Vi er fryktelig svake i forsvarsspillet. Det føles som at det er farlig hver gang Ranheim kommer. Fire mål er ikke et mål for lite. De har flere store sjanser. Offensivt er vi gode, men defensivt er vi forferdelige. Vi rygger og rygger og rygger, sier HamKam-trener Espen Olsen til Eurosport.

Etter seieren er Ranheim på 2.-plass. tre poeng bak Tromsø, som forrige uke påførte trondheimslaget sesongens første og hittil eneste poengtap.

Rotet

Etter snaut halvspilt første omgang rotet HamKam det til for seg selv. Keeper Lars Jendal kastet ut til Ruben Alegre, som uten å orientere seg slo ballen inn i midten mot en uoppmerksom og uforberedt Jo Nymo Matland. Ivar Sollie Rønning oppfattet situasjonen, snappet ballen og scoret.

Gjestene dominerte, men HamKam utlignet. I det 39. minutt stormet Tobias Hammer Svendsen inn i feltet og gikk over ende i duell med Martin Lundal. Det var litt kontakt, og dommer Magnus Koløy mente det var nok til at det kvalifiserte til straffespark. Matland revansjerte seg for feilen ved 0-1 da han knallet inn 1-1 midt i mål mens Magnus Lenes sprellet i hjørnet.

Tønne sendte Ranheim i ledelse igjen før pause etter fint veggspill med Magnus Blakstad. Utsideskuddet fra 16-meterstreken gikk inn via hånden til Jendal.

Les også Mer jubel for Stjørdals-Blink – tok sin tredje strake seier

Spenning

Gjestene fortsatte å styre kampen i 2. omgang, og Rønning misbrukte en kjempesjanse etter et smart overhopp av Tønne. I det 64. minutt regnet de fleste med at kampen var punktert da Blakstad spilte skrått ut til Alseth, som fikk masse rom på hjørnet av 16-meteren og skjøt inn 3-1-målet.

To minutter senere viste tidligere landslagsspiss Pedersen styrke da han scoret ved nærmeste stolpe på innlegg fra Kristian Onsrud. Frisparket i nest siste minutt så ut til å være ett poeng verd, men Ranheim ville ikke gi seg og avgjorde nesten to minutter på overtid.

– Jeg er fornøyd med tre poeng og angrepsspillet vårt. Vi skaper masse og kunne sikkert ha scoret flere mål, sier Ranheim-trener Svein Maalen til Eurosport, men advarer samtidig sitt lag:

– Vi sliter defensivt. Det er lett å skape sjanser mot oss. Det må vi jobbe med. Det er ikke godt nok med tanke på der vi skal være. Jeg vet hva vi gjør feil, men vi må finne ut hvordan vi skal ta tak i det.

(©NTB)