Dette øyeblikket har Liverpool-fansen ventet på i 30 år: – Vi har fortjent det

Utrolig målfest i Liverpool-seier da seriemesteren kunne løfte pokalen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Kaptein Jordan Henderson løfter pokalen som bevis på at Liverpool har vunnet den øverste ligaen i England for 19. gang. Foto: PAUL ELLIS / X01348

LIVERPOOL - CHELSEA 5–3

Målene rant inn på Anfield onsdag kveld. Liverpool herjet og ledet 4–1. Så skapte plutselig Chelsea spenning med to kjappe mål. Men vertene slapp med skrekken og tok seieren til slutt.

Det kronet det som var en festkveld for alle med hjerte i Liverpool.

Etter kampen mottok Jürgen Klopps menn beviset på at de er Premier Leagues beste lag denne sesongen.

Liverpool er seriemestere for 19. gang, men det er leeeenge siden sist. Forrige gang var helt tilbake i 1990.

PHIL NOBLE / X01988

– Vi har ventet lenge, og gutta fortjente dette øyeblikket. Heldigvis fikk familiene våre oppleve det. Å vinne Premier League har vært drømmen min siden jeg var gutt, sa Henderson.

– Dette er et stort øyeblikk. Nå har vi fire store trofeer (Premier League, mesterligaen, klubb-VM og europeisk supercup). Jeg er ikke opptatt av bilder, men jeg vil ta et bilde med de fire trofeene. Det er ikke ofte at en klubb har dem samtidig, sa Klopp, som hadde en melding til fansen.

– Vi gjorde dette for dere. Vi må alle feire hjemme i dag, men forbered en fest. Når dette (banneord) viruset er borte, så skal vi feire sammen!

Se bildene fra feiringen her:

Selv om klubben helst skulle feiret gullet foran et fullsatt Anfield, ba Klopp likevel fansen om å nyte scenene da troféet endelig kunne løftes etter 30 års ventetid.

– Dette er vårt øyeblikk! Vi har alle fortjent det. Så omfavn det, og verdsett det, skrev Liverpool-manageren i kampprogrammet.

– Dette ville ikke bety like mye om det ikke var for våre supportere. De kan kanskje ikke være på Anfield i kveld, men deres ånd kan føles, og vi løfter trofeet for dem, skrev tyskeren videre.

Kaptein Jordan Henderson fikk troféet av Liverpool-legenden Kenny Dalglish, som trente laget i 1990.

– Han er en ikonisk figur i denne klubben. Det er en person alle elsker, sa Henderson om Dalglish før kampen.

Selv om det ikke er tillatt med tilskuere i Premier League, hadde flere Liverpool-supportere samlet seg utenfor Anfield under kampen. Disse syntes det var greit å bryte koronarestriksjonene etter 30 års ventetid. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Keita-rakett

Kampen startet jevnt og sjansefattig på Anfield. Chelsea sto høyt i banen, og fikk oppgjørets første halvsjanse da Mason Mount sendte et innlegg fra Reece James utenfor etter ti minutter.

Chelseas friske start fortsatte, og etter et kvarter var det James som prøvde lykken fra langt hold. Dessverre for London-laget gikk forsøket like til side for mål.

Etter en bedagelig start, smalt det plutselig voldsomt halvveis til pause. Liverpool sto i kjent stil i høyt og aggressivt press etter et Chelsea-innkast langt inne på egen banehalvdel. Naby Keïta tvang fram en sjelden feil hos Willian og stjal med seg ballen. Guineaneren klinket til fra 20 meter, og ballen satt limt i vinkelen.

Scoringen sikret Liverpool en drømmestart - og la et godt grunnlag for å sikre en herlig aften for vertene.

Keita kunne juble etter å ha gitt Liverpool en drømmestart. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / Reuters

– Vidunderlig

Etter scoringen dominerte Liverpool, og både Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané var nære på å danse seg frem til store sjanser.

Litt ut av ingenting havnet Mason Mount merkelig alene med Liverpools sisteskanse - og unggutten gjorde ingen feil. Liverpool-forsvaret stoppet derimot opp, og det så ut som om Mount sto flere meter i offside da ballen ble sluppet. Videodommerne grep inn og reprisen viste at Chelsea-spilleren sto i offside - selv om den var hårfin. Scoringen ble dermed korrekt annullert.

Like etter sendte Trent Alexander-Arnold hele Liverpool til himmels med en ny kanonkule. Mané ble felt på 25 meter, og Alexander-Arnold stilte seg opp for å ta frisparket.

Fra 25 meter skrudde han ballen elegant rundt muren og kontant i krysset.

– Det er rett og slett vidunderlig å se på, sa TV 2-kommentator Nils Johan Semb.

Bend it like Trent. Her tryller Liverpool-backen ballen i mål på småmagisk vis. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / Reuters

Alexander-Arnold hadde god grunn til å glise etter drømmetreffet. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Minuttet før pause skulle vondt bli verre for Frank Lampard og hans menn. Chelsea maktet ikke å klarere et hjørnespark, og nedfallsfrukten havnet hos Georginio Wijnaldum. Nederlenderen hadde ikke på tresko, men kruttstøvler, og moste ballen opp i nettaket.

På 3–0 trodde nok de fleste at kampen var kjørt, men Chelsea hadde på ingen måte gitt opp. Tre minutter på overtid av 1. omgang tente Olivier Giroud et lite håp for gjestene da han reduserte fra kloss hold etter en Alisson-retur.

Liverpool gikk til pause med en fortjent 3–1-ledelse - i en omgang hvor begge lag var svært effektive.

Målshow

Liverpool var nære på fem minutter etter hvilen. Salah spilte vegg med Firmino på lekkert vis og havnet gjennom. Helt alene med keeper avsluttet superspissen mildt sagt på dårlig vis, og ballen suste flere meter utenfor.

Så skulle det endelig løsne for Firmino på Anfield. Trent-Arnold la ballen inn på milimeterpresist vis, og brasilianeren la på til 4–1 med et vakkert hodestøt. Det var stjernens første (!) scoring på hjemmebane i ligaen i år.

Det var også Trent-Arnolds 13. (!) målgivende pasning denne sesongen - noe som er ny rekord for en forsvarsspiller i Premier League.

Endelig satt den for Firmino på Anfield. Foto: Laurence Griffiths / Pool Getty

Smarte bytter

Nå hadde vel Liverpool avgjort kampen? Eller? Fire minutter etter Firminos scoring, tok Lampard grep med et trippelbytte.

Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi og Tammy Abraham kom innpå på topp, og bare minuttet senere skulle det betale seg for gjestene.

Pulisic driblet vekk tre Liverpool-spillere og la inn foran mål. Der hadde Abraham revet seg løs og reduserte med en enkel scoring fra seks-syv meter.

Pulisic skapte spenning i kampen nærmest på egenhånd. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

– Det er nesten så man må klype seg i armen etter de scoringene vi har fått servert her, kommenterte Semb.

Kun 12 minutter senere ville ikke Pulisic være servitør, men heller spille hovedrollen. Etter uvanlig klønete forsvarsspill av Virgil Van Dijk og Joe Gomez, snappet innbytter Hudson-Odoi ballen. Han sendte videre til Pulisic, som vendte opp og knalllet ballen forbi Alisson.

Fyrverkeri

4–3. For en fotballfest! Og nå levde spenningen i beste velgående. Kunne Chelsea legge en demper på Liverpools festaften?

Svaret var nei. De prøvde, men Liverpool avgjorde med en superkontring på tampen. Et innlegg fra Andrew Robinson ble enkelt ekspedert i mål av Alex Oxlade-Chamberlain.

Allerede flere minutter før kampslutt kunne man høre fyrverkeriet på utsiden av stadion, og noe av røyken sev inn på gressmatten.

Dette var Liverpools festaften - og den fikk ingen ødelegge.

PS: I Premier Leagues siste runde skal Liverpool møte Newcastle borte, mens Chelsea tar imot Wolverhampton i London. Alle kampene spilles førstkommende søndag kl. 17.