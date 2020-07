FOR EN KONTRING! Robertson header ut frisparket og legger umiddelbart ut på et langt løp. Får ballen av Mané og løper lett fra Jorginho. Slår ballen i feltet, hvor Curtis Jones hopper over ballen. Bak ham kommer Oxlade-Chamberlain og setter den i mål. Kepa fikk en hånd på den, men ikke nok til å holde den ute.

Feller Pulisic like ved siden av 16-meteren. God innleggsposisjon for Chelsea.

FOR ET INNHOPP! Gomez og Van Dijk går i samme duell og bommer. Hudson-Odoi snapper opp og vipper ballen inn i feltet til Pulisic. Han mottar ballen feilvendt, men får vendt seg og knaller den forbi Alisson. Da har vi kamp igjen! Og for Chelsea vil ett poeng bety mye.

Jones får sin femte kamp, noe som kreves for at han skal få en medalje som vinner av Premier League.

NESTEN FOR PULISIC! Slås gjennom av James og kommer seg til skudd, men han er ikke helt i balanse og skyter like utenfor.

NESTEN FOR PULISIC! Slås gjennom av James og kommer seg til skudd, men han er ikke helt i balanse og skyter like utenfor.

Nesten for Salah! Stjeler ballen fra Alonso og kommer nesten alene gjennom, men i siste liten får Zouma en fot på ballen og den går ut til et hjørnespark. Kunne også spilt til Firmino der.

Nesten for Salah! Stjeler ballen fra Alonso og kommer nesten alene gjennom, men i siste liten får Zouma en fot på ballen og den går ut til et hjørnespark. Kunne også spilt til Firmino der.

ENDELIG FOR FIRMINO! Firmino har slitt foran mål på hjemmebane i år, men endelig sitter den. Et perfekt innlegg fra Alexander-Arnold og Firmino header den enkelt i mål. Det er hans første (!) mål på Anfield i ligaen i år.

Robertson feier inn et hardt innlegg langs bakken. Rudiger får akkurat ballen unna, like foran Firmino.

Robertson feier inn et hardt innlegg langs bakken. Rudiger får akkurat ballen unna, like foran Firmino.

Willian får ballen like utenfor 16-meteren til Liverpool, men førstetouchet er for dårlig og Van Dijk får ballen unna.

Willian får ballen like utenfor 16-meteren til Liverpool, men førstetouchet er for dårlig og Van Dijk får ballen unna.

Dette utvikler seg til en festkveld for Liverpool før de virkelig skal feires med troféet etter kampen. Og to fantastiske skudd har gitt både 1-0 og 2-0.

Dette utvikler seg til en festkveld for Liverpool før de virkelig skal feires med troféet etter kampen. Og to fantastiske skudd har gitt både 1-0 og 2-0.

For et frispark for Alexander-Arnold! Smeller ballen over muren fra rundt 25 meter. En ordentlig rakett setter Kepa i Chelsa-målet ut av spill. og for en plassering av skuddet mot vinkelen. Keeperen får ikke engang slengt seg etter ballen. Kan ikke gjøres bedre.

I øyeblikket er altså Manchester United på 3. plass i Premier League. utrolig viktig for Chelsea med scoring her.

I øyeblikket er altså Manchester United på 3. plass i Premier League. utrolig viktig for Chelsea med scoring her.

For en scoring av Keita! Får ballen av Willian som gjør en stygg feil defensivt for Chelsea. Blir plukket av Keita som setter fart mot 16-meteren. Og klinker til mot vinkelen. Utrolig hardt og velplassert skudd rett i mål! Keeper sjanseløs der.

Reece James forsøker skuddfoten. Hadde tre spillere inne i 16-meteren men går for skuddet. Over.

Reece James forsøker skuddfoten. Hadde tre spillere inne i 16-meteren men går for skuddet. Over.

Liverpool skal altså få løfte Premier League-troféet senere i kveld. Det er altså første gang siden 1990 at de skal hylles for seriegullet.

Liverpool skal altså få løfte Premier League-troféet senere i kveld. Det er altså første gang siden 1990 at de skal hylles for seriegullet.

DEL