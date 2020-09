Dette kan bli Moldes siste Champions League-hinder

Molde møter enten Dinamo Zagreb eller Ferencváros om de slår ut Qarabag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Molde vant 2–1 mot Celje i den andre kvalifiseringsrunden. Foto: Primoz Lovric

Håkon Østmoe Brandsnes Aftenposten

Hvis Molde slår Qarabag i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League, møter Erling Moes menn Dinamo Zagreb eller Ferencváros i de avgjørende dobbeltoppgjøret.

Det ble klart under tirsdagens trekning.

Slo Rosenborg i fjor

Den første kampen vil i så fall bli spilt i Norge. Molde røk ut av Champions League-kvaliken mot nettopp Dinamo Zagreb tilbake i 2015. Da gikk kroatene videre på bortemål.

RBK møtte også Zagreb i fjorårets playoff. Da tapte trønderne 3–1 sammenlagt.

Norge har ikke hatt et lag i Champions League-gruppespillet siden nettopp RBK i 2007.

På ungarske Ferencváros finner vi tidligere Strømsgodset-spiller Tokmac Nguen. Den lynhurtige nordmannen har scoret tre mål på to kamper i kvalikrundene.

Tokmac Nguen har vært brennhet i kvalifiseringsrundene. Foto: Andrew Milligan / PA

Trolig nøytral bane

Molde får neppe dispensasjon til å slippe karantene etter hjemreise fra Aserbajdsjan. Derfor må den tredje kvalikkampen trolig spilles i et annet land.

– Etter dagens regler har vi ikke unntak for karantene etter reiser utenfor Schengen og EØS. Det betyr at Molde automatisk må i ti dagers karantene når de kommer hjem. Det er en teoretisk variant her, sa konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund til Rbnett på mandag.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har gitt et sett med reservearenaer i Polen, Ungarn, Hellas og Kypros.

– Positivt for oss

Molde-trener Erling Moe sa på mandag at han føler seg sikker på at kampen ikke blir spilt i Aserbajdsjan, ettersom det vil medføre problemer for gjennomføringen av Eliteserien.

– Jeg regner med at denne kampen blir spilt på nøytral bane, og da stiller vi på like vilkår. Det er klart det er positivt for oss. Det er uansett en stor fordel å slippe bortebane, sa Moe.

Tredje runde består av kun én kamp som spilles 15. eller 16. september. Champions League-playoffen spilles 22. eller 23. september og 29. eller 30. september.