Tour de France direkte: Blir det angrep på favorittene?

Dagens etappeprofil

Det er altså fem kategoriserte stigninger i dag, hvor den klart tøffeste kommer sist. Ettersom mange av favorittene enten veltet i forkant av rittet eller på den første etappen, kan det tenkes at en del ikke er helt i toppslag. Så får vi se om noen lag ønsker å sette fart tidlig. Jeg kan se for meg at Jumbo-Visma nok vil sette et kontrollert hardt tempo i den siste stigningen og på den måten tynne ut feltet til det omtrent bare er de antatte favorittene igjen.