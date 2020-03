Viking HK er tilbake i eliteserien

Sikret opprykket uten å spille selv.

Her jubler Viking for seier i lokaloppgjøret mot Sandnes tidligere i sesongen. Foto: Svein Hagen

Viking har kjempet i toppen av tabellen i 1. divisjon hele sesongen, og søndag kveld ble opprykket til herrenes eliteserie et faktum.

Etter at Viking lørdag slo Lillestrøm 27–25 på bortebane, måtte opprykksrival Sandefjord vinne over Nøtterøy på hjemmebane søndag kveld for fremdeles å ha en sjanse på én av de to øverste plassene som gir direkte opprykk.

Slik gikk det ikke, og Sandefjord tapte til slutt med seks mål. Dermed har de ingen mulighet til å ta igjen Viking på tabellen.

Stavanger-laget har en luke på fire poeng ned til Sandefjord, og det er fremdeles to kamper og fire poeng igjen å spille om. Likevel er Viking-opprykket sikret.

I håndball teller innbyrdes oppgjør, og Viking har slått Sandefjord i begge oppgjørene denne sesongen.

Også Fjellhammer rykker opp fra årets 1. divisjon for herre. De leder serien foran Viking, men lagene har like mange poeng.

Viking møter nettopp Fjellhammer i Stavanger idrettshall onsdag. I siste serierunde møter de Kristiansand Topphåndball.

