Søderlund-debuten nærmer seg – svensk fotball fikk klarsignal

Allsvenskan i fotball kan starte opp med kamper fra 14. juni.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Alexander Søderlund og hans Häcken nærmer seg sesongstart i Sverige. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

NTB

Fredag kom bekreftelsen fra svenske myndigheter på det mange svenske aviser meldte torsdag: Avspark for seriesesongen på toppnivå for menn kan komme 14. juni, to dager før Norge går i gang.

Dermed får Alexander Søderlund snart sin første offisielle kamp for Häcken. Han ble hentet til klubben fra Rosenborg i vinter.

Den øverste divisjonen for kvinner i Sverige ventes i spill to uker etter at Allsvenskan har rullet i gang.

Svenskene valgte å utsette sesongåpningen 19. mars, men det var etter den en kortere periode lov å spille treningskamper. Det ble så stoppet. I Sverige har fotballen ventet lenger på en restart enn i Danmark og Norge. Den danske Superligaen tok til igjen torsdag.

I Norge sparkes Eliteserien i gang 16. juni. Fotballspillerne går en meget hektisk periode i møte. Kampprogrammet kommer til å være meget tett.

Det er ikke aktuelt med tilskuere på kampene i Sverige framover.

(©NTB)