Schumachers sønn nærmer seg Formel 1-debut

Det er Auto Bild som skriver at 20-åringen ligger an til å bli en av mange unge som får prøve seg i Bahrain. Mick Schumacher har litt å leve opp til. Hans far ble verdensmester i Formel 1 syv ganger.

Testen i Bahrain er lagt til 2.- og 3. april. Ifølge autosport.com skal Mick Schumacher testkjøre en Ferrari 2. april, mens han skal kjøre en Alfa Romeo dagen etter.

Alfa Romeo har tette bånd med Ferrari. Alfa Romeo skrev kontrakt med Mick Schumacher som en såkalt akademifører i januar.

Mick Schumacher ble europamester med Prema i formel 3 sist sesong. Denne sesongen er det meningen at han skal forsøke seg i formel 2.

Michael Schumacher har ikke vist seg offentlig etter at han var involvert i en skiulykke i 2013.

