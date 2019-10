Medaljehåpet ute for Roe etter disk på 400 meter: – Amarøtmessig

Roe var nummer 16 med 3237 poeng etter fire øvelser. På den siste øvelsen onsdag, 400 meter, ble han i tillegg disket.

Han ble disket fordi han tråkket på streken på innsiden av banen.

– Vi har sett video av situasjonen som viser at det stemmer og avgjørelsen opprettholdes, opplyser Morten Olsen, pressesjef i Norges Friidretssforbund.

Tikjemperen får fortsette konkurransen torsdag, men får null poeng på 400-meteren. Dermed falt han helt ned til sisteplass før det hele avgjøres torsdag.

– Det er bare amatørmessig. Det er helt min egen feil. Jeg så videoen selv. Det var ikke bare ett steg, det var flere steg også, så det er en amatørfeil. Det er kun min egen feil, sier Roe til NRK.

Slet i alle øvelsene

Kanadiske Damien Warner leder med 4513 poeng. Bak følger Landsmann Pierce Lepage med 4486 og franske Kevin mayer med 4483. Roe står fremdeles på 3237 poeng.

Dagen startet dårlig for Roe, som slet medhamstringsmerter da konkurransen startet med 100 meter. Til NRK forteller han at han kjente på det første gang for fire-fem dager siden, og måtte ta treningsfri frem til konkurransen startet.

Bergenseren slet også i lengdegropen, og fikk behandling av en fysioterapeut før resten av konkurransen. Han fortsatte å ligge et stykke bak sine egne personlige rekorder også i kule og høyde.

Torsdag skal tikjemperne konkurrere i 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter.