Jaktet på utligning med én spiller for mye – uten at noen reagerte: – Underlig

Byåsen gikk på sitt første tap i seieren borte mot Fana onsdag kveld, da laget fra Trondheim måtte se seg slått 22–20 i Bergen.

På tampen av kampen jaktet Byåsen en utligning, og i det siste spilleminuttet av kampen skjedde det noe som ingen i hallen fikk med seg. De siste 40 sekundene av kampen spilte nemlig Byåsen med syv utespillere i tillegg til keeper, noe som er en spiller for mye.

– Vi legger oss helt flate. Ingen av spillerne eller oss trenere la merke til at vi brukte en spiller for mye. Det gikk faktisk ikke opp for meg før jeg satt på Flesland etter kampen. Da fikk jeg en snap av noen som hadde filmet det fra TV-sendingen, sier Byåsen-trener Atle Oliver Johansen.

Først hadde Fana et angrep, der hjemmelaget tok ut keeper og spilte syv mot syv utespillere. Fana bommet på sin sjanse, og Byåsen scoret i andre enden, men målet ble avblåst på grunn av overtramp. Så gikk sluttsignalet i hallen.

– Hva var det egentlig som skjedde?

– Det hadde nettopp vært en timeout, der vi bestemte oss for å ta av en spiller i forsvar, og sette inn en ny spiller. Hun som skulle vært byttet ut ble stående, mens den nye spilleren også kom inn, sier Johansen, som kan fortelle at kantspiller Maja Magnussen var den ekstra spilleren på banen.

Ettersom det ikke ble scoret noen mål i løpet av perioden med overtall, regner ikke Johansen med at hendelsen får noen konsekvenser for Byåsen.

– Denne hendelsen forteller vel hvor mye bedre Fana var enn oss, som spilte glitrende med en spiller mindre. Vi må se litt humoristisk på det, det er ganske spesielt at hverken oss, Fana, dommerne eller delegaten ikke la merke til det, sier Johansen.

– Så det var ikke en ny taktikk i håp om å sikre et resultat på slutten av kampen?

– Nei, ikke i det hele tatt, svarer han.

Fana-treneren: – Helt utrolig

Fana-trener Erlend Lyssand innrømmer at han hadde en magefølelse av at noe ikke stemte.

– Det er helt utrolig, rett og slett fantastisk. Alle var så opptatt av kampen at ingen fikk det med seg, sier Lyssand og ler, før han fortsetter:

– Jeg var så utrolig fokusert, det var så viktig for oss å sikre seieren på tampen. Derfor klarte jeg ikke å telle opp, og regnet med at de hadde kontroll. En time etter kampen fikk jeg flere meldinger med bildebevis, forteller han.

Fana tilgir Byåsen etter feilen.

– Selvfølgelig tilgir vi dem. Jeg tror ikke de gjorde det med vilje. Om vi hadde mistet poeng på grunn av dette skal jeg ikke si noe annet enn at vi hadde reagert med en protest, sier treneren.

– Hva synes du om at hverken dommere eller delegat fikk dette med seg?

– 40 sekunder er jo lenge, og jeg synes de legger merke til mye annet som er enklere, for å si det sånn. Det er jo kjedelig for dem også, sier han.

Dommersjefen: – Rar situasjon

Dommeransvarlig i Norges Håndballforbund, Ove Olsen, har torsdag kveld sett klippet av de siste 40 sekundene av kampen. Han stusser veldig over hendelsen.

– Det er en utrolig rar situasjon, og det er underlig at ingen reagerer. Ikke en kjeft sier ifra i hallen. Dette er jo en grov feil, og det er bare beklagelig at alle tok felles friminutt, sier Olsen.

Dommersjefen er svært glad for at feilen ikke gikk utover resultatet i kampen.

– Heldigvis vant det riktige laget. Ettersom begge lag tar det hele med humor synes jeg vi også kan ta det på en humoristisk måte, sier han.

Olsen forteller at konsekvensen for å ha en spiller for mye på banen straffes med at den aktuelle spilleren blir utvist. Om Byåsen hadde fått med seg et resultat etter feilen, kunne riktignok dette fått enda større konsekvenser.

– Hvis Fana da hadde protestert, ville saken blitt behandlet av en dommerkomité. Om tilfellet var at de spilte med en spiller mer i 40 sekunder så ville nok sannsynligheten vært høy for at protesten kom gjennom. Da måtte man ha spilt hele kampen om igjen, forteller Olsen.

Olsen forklarer at delegaten har ansvaret for at bytter av spillere skjer på korrekt måte, mens dommerne har det overordnede ansvaret.

– Dommerne og delegaten vil bli kontaktet. Så skal vi ha en redegjørelse fra dem, der de skal få muligheten til å forklare seg. Så blir dette en intern sak i Håndballforbundet, så får vi se hva vi gjør, sier Olsen, som legger til at dommere og delegater tidligere er blitt fratatt en kamp om det er blitt gjort grove feil.

Flere seere reagerte på sosiale medier etter å ha fått med seg feilen på TV:

