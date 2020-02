Klæbo fikk gladmelding av legen

Johannes Høsflot Klæbo fikk svaret han håpet på hos legen.

Johannes Høsflot Klæbo har fått klarsignal til å fortsette Ski Tour 2020. Han var på legekontroll i Trondheim mandag. Foto: Rune Petter Ness

ÖSTERSUND: Søndag kveld forlot en skuffet og demotivert Johannes Høsflot Klæbo skistadion i Östersund.

23-åringen skulle hjem til Trondheim for kontroll av hånda som han pådro seg et brudd i for drøye to uker siden.

Mandag formiddagen kom beskjeden om at skistjernen har fått klarsignal til å fortsette Ski Tour 2020. Undersøkelsen som Klæbo har vært igjennom viser at bruddet er uendret.

– Jeg ønsker ikke å fokusere på bruddet ved fingeren. Nå har jeg fokus på de løp som gjenstår i Ski Tour 2020, sier Johannes Høsflot Klæbo i meldingen som kom fra skiforbundet kl 1056.

Det er gjort unna to av totalt seks etapper i Ski Tour 2020, og Pål Golberg leder sammenlagt.

Neste utfordring for løperne er sprint i Åre tirsdag.