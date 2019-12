Idretten går som en farsott i England. I Norge er den helt ukjent.

Landslagsspiller tror at fraværet av menn er årsaken til populariteten.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fra semifinalen i VM mellom England og New Zealand. Foto: LEE SMITH

Idrettsgrenen har vokst enormt etter Englands suksess de siste årene, og nå anslås det at alt fra 300.000 til 1,4 millioner spiller jevnlig.

Nettball er blitt veldig populært.

«Nettball», sier du? Ikke helt basketball, ikke helt håndball. Utbredt i nevnte England, men også i samveldestatene og spesielt Australia og New Zealand. Men omtrent ukjent her til lands og ikke organisert i Norges idrettsforbund. Så du er ikke alene om du ikke har kjennskap til den spesielle blandingen av basket, håndball og «ta hys».

New Zealand jubler i VM-finalen mot Australia. Tharjini Sivalingam fra Sri Lanka ble toppscorer med 348 mål. Foto: LEE SMITH

Publikumsyndlinger

I England forklares populariteten med landslagets gull i Samveldelekene i 2018. I sommer ble VM spilt på hjemmebane i Liverpool. Flere av Englands kamper var utsolgt med over 6.500 hjemmefans på tribunene, og over 100.000 billetter ble solgt totalt for hele mesterskapet.

Hjemmelaget røk ut i semifinalen, men sørget for en enorm interesse, også i mediene. Foran en firenasjonersturnering i januar nærmer det seg utsolgt.

VM-bronsevinner Fran Williams tror at nettball kan øke mer enn damefotball. Landslagsspilleren mener at mennenes fravær hjelper. I motsetning til fotball, som fortsatt er svært mannsdominert, er det få menn som spiller nettball.

– Nettball har en sterk posisjon fordi den ikke har et mannlig motstykke og viser kvinnelige idrettsutøvere på sitt absolutt beste, sier 21-åringen ifølge Yahoo Sport UK.

England-trener Tracey Neville i VM på hjemmebane. Foto: LEE SMITH

Et kuriøst poeng er at Englands kvinnelandslag i fotball trenes av Phil Neville, mens kvinnelandslaget i nettball trenes av søsteren Tracey Neville.

Fakta Nettball: Netfball ble oppfunnet i USA i 1890-årene som et kvinnespill tilsvarende basketball. Regnes fortsatt som en kvinneidrett, selv om også menn spiller en versjon av nettball. Spilles mellom to lag med sju spillere på hvert lag. Som i basketball får lagene poeng ved å kaste ballen opp i motstanderens kurv. Banen er delt i fem soner som begrenser spillernes bevegelsesfrihet. Det er ikke lov å løpe med ballen. Det arrangeres VM hvert fjerde år. Har aldri vært en øvelse i OL, men ble vurdert som ny idrett til neste års OL i Tokyo. Nådde ikke opp.

Ukjent i Norge

Idretten er som nevnt omtrent ukjent i Norge. Et søk i vårt arkiv forteller mye. Dette er blant det lille vi har skrevet om nettball:

«Nettball er en annen snodig nasjonal stolthet. Nettball? En kurvball-variant der ingen har lov å dabbe ballen, og der spillerne ikke har lov å flytte føttene etter at de har tatt imot ballen.»

Disse linjene står å lese i en sak om sære australske idretter i forbindelse med Sidney-OL i 2000.

I 2013 kalte Stavanger Nettballklubb seg for den første i sitt slag i Norge. Det har vært lite aktivitet på klubbens hjemmeside siden. Nettball spilles ikke organisert her til lands.

(Kilder: Yahoo Sport UK, englandnetball.co.uk, Sport industry)

Publisert: Publisert 19. desember 2019 17:18