Ødegaard ble utfordret av Ruud – svarte med stikk tilbake

Ny trend tar av på nett, og norske idrettsstjerner kaster seg på.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Martin Ødegaard hadde få problemer med å klare utfordringen han fikk av Casper Ruud. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

«Fitness challenge» går som en farsott på Internett, og føyer seg inn i rekken av virale utfordringer.

Det går ut på å sitte på ett kne, ta tak i øvre del av fotbladet/ankelen på samme fot og reise seg opp ved hjelp av det fremste beinet.

Klar Ødegaard-beskjed

Flere norske idrettsstjerner har kastet seg på fenomenet. Tennisspilleren Casper Ruud utfordret blant andre Martin Ødegaard og Johannes Høsflot Klæbo. Begge tok imot utfordringen og klarte det.

Under ser du hvordan det forløp seg:

«Takk for nominasjonen. Gjør det vanskeligere neste gang», svarte Martin Ødegaard til Casper Ruud.

Ødegaard sendte utfordringen videre til Petter Northug, Iver Fossum og lagkameratene Adnan Januzaj og Iñigo Almandoz i Real Sociedad. Sistnevnte er den eneste som har prøvd seg så langt, og han klarte det med bravur.

«Enkelt min venn», var tilbakemeldingen til Ødegaard.

Tyngdepunkt

TV 2 har snakket med Ola Eriksrud om den nye trenden. Han er førsteamanuensis for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøgskole.

– Det er spesielt to ting som gjør at man klarer dette. Det ene er at du må være sterk nok til å komme deg opp. Det andre er å få tyngdepunktet kjapt nok over på beinet du har foran, slik at tyngdepunktet kommer innenfor støtteflaten til den foten, sier Eriksrud.

Han nevner også mobilitet og koordinasjon som viktige momenter for å klare utfordringen.

Eriksrud synes at Martin Ødegaard er et godt eksempel. La Liga-proffen fører tyngdepunktet over til den fremste foten.

– Hvis man ikke får tyngdepunktet fram, så klarer man ikke å løfte opp kneet, sier Eriksrud til TV 2.

Marcus & Martinus

Også flere norske idrettsstjerner og norske kjendiser har forsøkt seg på «Fitness challenge». Noen med hell, og andre med uhell.

Som her ved Marcus & Martinus:

Publisert: Publisert 19. desember 2019 22:36