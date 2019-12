Irritert Guardiola sendte syrlig melding til Premier League-sjefene

Manchester City må i romjulen spille to kamper på under to døgn. Sjekk tidsskjemaet for ditt favorittlag i Premier League.

Manchester City-manager Pep Guardiola er ikke fornøyd med kampprogrammet i romjulen. Foto: ANDREW YATES, REUTERS / NTB SCANPIX

Også i år slår Premier Leagues juleprogram ulikt ut. Fem lag skal spille to kamper på under 48 timer, mens andre får merkbart mer hvile.

– Jeg skrev et brev til Premier League for å si takk, sa Manchester City-manager Pep Guardiola med en klar ironisk undertone etter lørdagens seier over Leicester.

Ifølge BBC sendte neppe Manchester City et slikt brev til ligaledelsen, men den regjerende mesteren skal ha hatt samtaler med dem om situasjonen.

De lyseblå får kun 46 timer og 15 minutter mellom starttidspunktet for bortekampen mot Wolverhampton og hjemmemøtet med Sheffield United. Sistnevnte får på sin side en luke på 75 timer.

Wolverhampton er laget som får kortest tid til å forberede seg til sin andre romjulskamp. Bare 44 timer og 45 minutter får de fra dommeren blåser i gang kampen mot City 27. desember til den neste står for tur borte mot Liverpool to dager senere.

Liverpool er blant klubbene som får mest pause i romjulen. Det vil være 68 timer og 30 minutter mellom starten på den suveren ligalederens oppgjør mot Leicester og Wolves.

Liverpool er blant lagene som kommer best ut i Premier Leagues trange juleprogram. Her er manager Jürgen Klopp og kaptein Jordan Henderson under klubb-VM. Foto: CORINNA KERN, REUTERS / NTB SCANPIX

Til sammenligning får Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United 50 timer og 15 minutter. Old Trafford-laget skal i romjulen møte Newcastle (h) og Burnley (b).

Dette er tidsgapet til alle Premier League-klubbene i romjulen:

Klubb 26. des 27. des 28. des 29. des Differanse Wolverhampton 20.45 17.30 44 t og 45 min Bournemouth 16.00 13.30 45 t og 30 min Leicester 21.00 18.30 45 t og 30 min Newcastle 18.30 16.00 45 t og 30 min Manchester City 20.45 19.00 46 t og 15 min Aston Villa 16.00 16.00 48 t Brighton 13.30 13.30 48 t Crystal Palace 16.00 16.00 48 t Everton 16.00 16.00 48 t Southampton 16.00 16.00 48 t Watford 16.00 16.00 48 t Manchester United 18.30 20.45 50 t og 15 min Norwich 16.00 18.30 50 t og 30 min West Ham 16.00 18.30 50 t og 30 min Burnley 16.00 20.45 52 t og 45 min Tottenham 13.30 18.30 53 t Liverpool 21.00 17.30 68 t og 30 min Arsenal 16.00 15.00 71 t Chelsea 16.00 15.00 71 t Sheffield United 16.00 19.00 75 t

