Valle Dahl vant NM-gull: – Håper det er det første av mange

Vipers Kristiansand sikret klubbens tredje strake NM-gull i håndball da Storhamar ble beseiret 29–26 i Oslo Spektrum søndag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ragnhild Valle Dahl midt i gullfeiringa etter finaleslutt. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Daniel Nerli Gussiås

MOLDE: Dermed sikret 22-åringen fra Fræna seg sin første tittel som senior. Valle Dahl spilte snaue 20 minutter, men registrerte seg ikke for noen scoringer i finalen. Den tidligere MHK-spilleren gikk til Vipers i sommer etter å ha blitt toppscorer i eliteserien i sin siste sesong i Molde Håndballklubb.

Tidligere lagvenninne fra MHK, Tonje Lerstad, sto i mål på motsatt banehalvdel.

Den ferske NM-vinneren var i strålende humør i det hun var på vei inn på banketten i Oslo søndag kveld.

– Dette er veldig artig. Det var den første finalen min, og hele opplevelsen var stor. Det var veldig bra trøkk i Oslo Spektrum, og det var artig at så mange tok turen fra Kristiansand, sier Ragnhild Valle Dahl til Romsdals Budstikke.

Det er en seiersvant gjeng i Vipers-garderoben. Det forventes at det vinnes titler. Derfor var det ikke helt hæla i taket, forteller hun.

– Vipers er det beste laget i Norge. Jeg kom til Vipers for å vinne titler. Jeg har fått roet meg litt nå, men vi feiret sånn som et NM-gull skal feires. Det er alltid spennende med finaler, men vi visste at vi kom til å vinne om vi spilte opp mot vårt beste, sier hun videre.

Nå har hun virkelig fått smaken av gull. Allerede i april håper hun å sikre et til. Vipers leder for øyeblikket serien med fire poeng på nettopp Storhamar.

– Jeg håper at dette er det første av mange. Det er utrolig gøy når det går så bra, sier Valle Dahl, som forteller at hun stadig føler hun tar steg i sin nye klubb.

Jevn åpning

Etter en jevn åpning på kampen, der Storhamar på et tidspunkt ledet med ett mål, skrudde sørlendingene på turboen og gikk til pause med en komfortabel 15-11-ledelse. Fem av målene sto landslagsveteranen Heidi Løke for.

Vipers åpnet den andre omganger på en god måte og økte ledelsen til åtte mål, men med drøye fem minutter igjen begynte Tonje Lerstad å storspille i målet til Storhamar. 23-åringen vartet opp med flere fine redninger og bidro til at ledelsen krympet til to mål.

Men nervene tok overhånd og Storhamar brant flere muligheter alene med Andrea Austmo Pedersen. Dermed red de store favorittene det hele av, anført av toppscorer Emilie Hegh Arntzen med åtte mål.

Publisert: Publisert 29. desember 2019 20:05