Sagosen i lønnskonflikt: – Det er forbannet irriterende

Sander Sagosen trener alternativt i Paris mens han venter på et nytt håndballiv i Tyskland. Paris St. Germain beordret ham til Frankrike.

Sander Sagosen er smått oppgitt over PSG-ledelsens krav. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

– Jeg måtte reise ned til Paris for å gjøre ferdig de siste ukene av kontrakten. Det var et krav for å få utbetalt det som står igjen av lønn og bonus. Men her i Frankrike ligger vi tre-fire uker etter Norge når det gjelder gjenåpning av samfunnet. Vi får ikke lov til å røre en håndball engang. Så vi møtes tre ganger i uka for fysisk trening og ikke noe annet enn det, sier Sagosen i et intervju med Topphåndball.

TV 2 har også omtalt saken.

– Det er forbannet irriterende, legger Sagosen til.

Han er en av de best betalte håndballspillerne i verden med en grunnlønn som skal ligge på vel seks millioner pr. sesong.

Sagosen flytter til Kiel i Tyskland senere i sommer, og PSG var harde med nordmannen på oppløpet av samarbeidet. Den franske klubben krevde at han var i Paris kontrakttiden ut for å betale ham det han har krav på i lønn.

Sagosen ble årets spiller også i fransk håndball denne sesongen.