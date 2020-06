Da Fagermo så hva de andre trenerne gjorde, begynte han å gruble: – Noe jeg får tenke litt på

Der andre lag hvilte spillere, valgte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo (53) å kun bruke to av sine fem mulige bytter i serieåpningen mot Sarpsborg 08.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dag-Eilev Fagermo gikk seirende ut av debuten som Vålerenga-trener i Sarpsborg. Foto: Christoffer Andersen/NTB scanpix

VALLE: Det ble et bytte-bonanza da Eliteserien sparket i gang igjen onsdag. I løpet av de seks kampene onsdag kveld, ble det foretatt totalt 45 bytter.

Årsaken er den nye regelen som sier at klubbene nå kan bytte fem spillere, og ikke tre som tidligere, i det tette kampprogrammet denne sesongen.

Les også Matchvinneren drar ingen steder

Vurderer å flere endringer

I Sarpsborg gjorde Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo derimot «kun» to bytter i løpet av kampen.

– Vi byttet riktig, føler jeg, med tanke på slitasje og sånn. Men det kan nok være at vi må se på det at om vi bytter flere, så kan vi bruke de samme spillerne oftere. Det kan vi få mindre belastning. Jeg er kanskje litt redd for at det går utover kontinuiteten, sier Fagermo dagen etter seieren i serieåpningen.

I etterkant la han merke til at trenerkollegene byttet mer, og hyppigere, enn hva han selv gjorde.

Fakta Antall bytter første serierunde Rosenborg: 5 Mjøndalen: 5 Molde: 5 Bodø/Glimt: 5 Kristiansund: 4 Aalesund: 4 Sandefjord: 4 Stabæk: 3 Sarpsborg 08: 3 Viking: 3 Odd: 2 Vålerenga: 2 Start-Strømsgodset og FK Haugesund-Brann var ikke ferdigspilt da Aftenposten gikk i trykken. Les mer

– Det er en spennende utfordring jeg får tenke litt på. Jeg la merke til at det var ganske mye bytting i de andre kampene, sier han.

– Det er vel også et middel for å bryte opp kampen når man leder slik som dere gjorde i går?

– Det er det. Jeg kunne byttet Aron (Dønnum) helt mot slutten for han lå nede med krampe. Men erfaringsmessig med ett minutt igjen, så legger dommeren til ett minutt til. Så blir kampen bare lenger, så det ville jeg ikke. Men det kan være at jeg må se på å tørre å bytte litt mer for å rett og slett spare spillere.

Underveis i samtalen med Aftenposten tar Fagermo oss gjennom et raskt regnestykke.

– Spiller man to ganger 70 minutter, så er det kanskje bedre enn 90 minutter en gang om man ikke klarer å spille neste kamp.

Les også Stor oversikt: Disse spillerne kommer til å prege Eliteserien i år

Matchvinner i serieåpningen mot Sarpsborg, Aron Dønnum, hadde krampe mot slutten av kampen. Men Fagermo ønsket ikke å bytte ham ut i frykt for ekstra tilleggsminutter. Foto: Christoffer Andersen/NTB scanpix

Håper på selvtillitsboost

Onsdag formiddag hadde Fagermo fått analysert det meste av serieåpningen. Konklusjonen var at Vålerenga var solide defensivt, men at sjefen skulle ønske de skapte mer offensivt.

Allerede søndag venter Stabæk på Intility Arena før turen går til Skien bare tre dager senere. Det gir få dager til å terpe på detaljer.

– Vi får jobbet noe, men ikke mye. Vi får en trening fredag og lørdag så vi kan jobbe noe. Men det offensive føler jeg vi har inne. Det var første kamp og litt nerver. Vålerenga har ikke vunnet mye på lenge. Nå fikk vi en seier, og jeg håper det kan utløse litt selvtillit som gjør at man ser mer av det offensive spillet i kraft av det, sier Fagermo.