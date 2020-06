Johaug smadret VM-kravet: – Maktdemonstrasjon

Therese Johaug feiret vilt etter å ha gruet seg i flere timer til å løpe 10.000 meter under Bislett Impossible Games.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Therese Johaug etter målgang på Bislett. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Les også Svensk friidrettsekspert hardt ut mot Johaug-hjelpemiddel: – Ganske trist

Ensom på tartandekket skulle langrennsløper Therese Johaug forsøke å løpe under VM-kravet på 31 minutter og 50 sekunder.

Skiløperen virket nervøs på startstreken før sin andre 10.000 meter i hennes karriere, og startet så fort at hun løp fra lyset som skulle guide henne til en god nok tid.

Les også Jakob Ingebrigtsen stjal showet fra brødrene – satte europarekord

Fakta Resultater Impossible Games torsdag

Impossible Games friidrett på Bislett stadion i Oslo torsdag:Menn, 100 m: 1) Salum Ageze Kashfali, Norge 10,59, 2) Mathias Hove Johansen, Norge 10,78. Brøt: Christian Marthinussen. 1000 m: 1) Filip Ingebrigtsen, Norge 2.16,46 (norsk rekord). Brøt: Andreas Roth, Håkon Mushom, Thomas Roth. 2000 m, på Bislett: 1) Jakob Ingebrigtsen, Norge 5.50,01 (europarekord), 2) Henrik Ingebrigtsen, Norge 4.53,72, 3) Filip Ingebrigtsen, Norge 4.56,91. Brøt: Narve Gilje Nordås, Per Svela. I Nairobi: 1) Timothy Cheruiyot, Kenya 5.03,05, 2) Elijah Motonei Manangoi, Kenya 5.18,63. Brøt: Vincent Kibet Keter, Edwin Melly, Timothy Sein. Norge vant den innlagte landskampen. 25.000 m: 1) Sondre Nordstad Moen, Norge 1.12.46,5 (europarekord). Passering 10.000 m: 28.37,9. Passering 20.000 m: 57.55,0. Brøt: Sindre Buraas, Andreas Myhre Sjurseth, Sigurd Ruud Skjeseth, Rolf Steier. 300 m hekk: 1) Karsten Warholm, Norge 33,78 (verdensbestenotering). Stav: 1) Armand Duplantis, Sverige 5,86, 2) Renaud Lavillenie, Frankrike 5,81, 3) Pål Haugen Lillefosse, Norge 5,61, 4) Simen Guttormsen, Norge 5,21. Lavillenie konkurrerte i sin hage i Frankrike for noen dager siden. Diskos: 1) Daniel Ståhl, Sverige 65,92, 2) Simon Pettersson, Sverige 64,54, 3) Ola Stunes Isene, Norge 61,85, 4) Sven Martin Skagestad, Norge 60,38. Kule: 1) Marcus Thomsen, Norge 21,03, 2) Wictor Petersson, Sverige 20,94, 3) Sven Martin Skagestad, Norge 17,15. Kvinner, 600 m: 1) Hedda Hynne, Norge 1.29,06, 2) Selina Büchel, Sveits 1.30,10. 3000 m: Brøt: Karoline Bjerkeli Grøvdal, Norge. 10.000 m: 1) Therese Johaug, Norge 31.40,67. 200 m hekk: 1) Line Kloster, Norge 26,11, 2) Nooralotta Neziri, Finland 26,65, 3) Annimari Korte, Finland 26,70, 4) Isabelle Pedersen, Norge 28,11. 300 m hekk: 1) Sara Slott Petersen, Danmark 39,42, 2) Amalie Iuel, Norge 39,44, 3) Lea Sprunger, Sveits 39,86. Les mer

Stakk fra lyset

Etter å ha sett seg tilbake, slakket hun litt ned på farten og fulgte det røde lyset slavisk.

Etter 29 minutter ble også lyset satt i bakleksa.

Og på sisterunden ble tempoet økt enda mer.

– Dette er en maktdemonstrasjon, sa NRK-kommentator Jann Post.

Therese Johaug underveis på Bislett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Les også Karsten Warholm satte verdensrekord på Bislett

– Veldig morsomt

31.40,69 ble tiden til Johaug da hun spurtet i mål. Det er ny personlig rekord med 40 sekunder, og fjerde best i Norge gjennom tidende.

Og Johaug feiret i kjent stil, etter å ha gruet seg i flere timer.

– Jeg hadde en veldig bra dag i dag. Jeg hadde en drøm om VM-kravet, men trodde jeg hadde tatt meg vann over hodet. Jeg har forberedt meg litt mer, og har fire økter på bane, i stedet for null. Det er utrolig moro å springe her. Jeg storkoste meg, sa Johaug til NRK.

– Det var veldig morsomt å få oppleve det her, la hun til.

I fjor kvalifiserte hun seg for årets EM i Paris da hun løp samme distanse på 32.20,86 under NM.