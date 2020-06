Massivt press for full åpning av breddeidretten – Solberg sier nei

Regjeringen settes under stadig kraftigere press for å åpne for konkurranser i barne- og breddeidretten. Men statsministeren forsvarer en forsiktig linje.

Oslo 20200619. Statsminister Erna Solberg redegjør for Stortinget om status og videre forløp for myndighetenes håndtering av covid-19 fredag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

– Toppfotball og treningssentre får lov til å åpne, mens breddefotball, barnefotball, paraidrett og annen breddeidrett må vente til 1. september. Det fremstår unektelig som litt stivbeint og merkelig, sa Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad i Stortinget fredag.

Hun tok opp problemstillingen etter statsminister Erna Solbergs (H) redegjørelse om koronasituasjonen.

– At et fotballag på Røros – hvor det ikke er eller har vært noe smitte i det hele tatt – ikke kan få lov til å spille kamp, mens treningssentrene i Oslo fylles opp av folk, er helt uforståelig, sa Arnstad.

Hun etterlyste mer smidighet og differensiering i en situasjon hvor lokale smitteutbrudd er det mest sannsynlige fremover.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad etterlyser mer smidighet og differensiering i de restriktive tiltakene i en situasjon hvor lokale smitteutbrudd er det mest sannsynlige fremover. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Bønn fra NFF

Onsdag avslørte VG at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ikke vil anbefale at det åpnes for kamper i barne- og breddeidretten før 1. september.

Ledere i idretten og stadig flere politikere stiller seg bak kravet om at regjeringen må åpne tidligere. Flere frykter et stort frafall blant barn og unge når høsten kommer, dersom man ikke kommer i gang med kamper og konkurranser.

– Vi i NFF ber innstendig myndighetene om å åpne all fotball i løpet av de nærmeste ukene. Det er kritisk å få i gang norsk fotball, vi har aldri opplevd forbud mot aktiviteten vår, sier elitedirektør i Norges Fotballforbund Lise Klaveness til Aftenposten.

Ønsker en dato

Idrettspresident Berit Kjøll sier i en kommentar til NTB at hun og resten av idretten ønsker seg større forutsigbarhet og en dato for allmenn gjenåpning før sommerferien.

– Det ideelle ville vært å få et tydelig signal fra myndighetene om når vi kan komme i gang, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll, slik at alle våre klubber og lag kan planlegge for en bestemt dato, sier Kjøll.

Torsdag var både Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Aps idrettspolitiske talsperson Trond Giske på banen med krav om gjenåpning.

Må ha kontroll

Statsminister Erna Solberg forsvarer regjeringens strategi, samtidig som hun innrømmer at det ikke er logikk i alle smitteverntiltakene som fortsatt gjelder.

I Stortinget understreket hun nødvendigheten av fortsatt å gå gradvis frem i gjenåpningen og at store ansamlinger på strender eller i folks hjem kan brukes som et argument for å kreve en gjenåpning på alle områder.

– Det er avgjørende at vi har kontroll. Og jeg mener det er en måte å honorere de menneskene som har vært med på dugnaden så langt, sa Solberg.