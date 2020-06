Sommerløpet er avlyst

Mandag bestemte Sommerløpet seg for å avlyse årets løpsfest i Kristiansand.

Sommerløpet 2020 er avlyst på grunn av koronakrisen. Foto: Espen Sand

Først utsatte de arrangementet fra 15. juni til 13. august. Mandag kom meldingen om at løpet er avlyst i 2020.

«Med de begrensningene som fortsatt foreligger vil det fortsatt være vanskelig å samle så mange deltakere og tilskuere at et slikt løpsarrangement neppe kan gjennomføres som planlagt medio august. Vi har forsøkt å finne smidige måter å gjennomføre på, men ingen av våre gode rådgivere kan se løsninger som gjør dette gjennomførbart i et format som vi vet kan gjennomføres allerede nå i august», skriver arrangør Kristiansand Løpeklubbb på sine facebooksider.

«Etter samtaler med både friidrettsforbund og kommuneoverlege i Kristiansand kommune, Dagfinn Harr, har vi i dag derfor besluttet at arrangementet for 2020 må avlyses, og vi sikter mot en større løpefest lørdag 12. juni 2021, skriver Løpeklubben videre.

Sommerløpet er det største løpsarrangementet på Sørlandet, og samlet rundt 2500 deltaker i fjor.