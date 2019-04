Kristoff kjørte på ny type hjul, punkterte tre ganger: – Jeg visste at jeg tok en sjanse

– Det har vært en fæl dag, sa Vegard Stake Laengen til TV 2 etter at det hele var over. Han kom aldri helt inn til mål. Og når han snakket om en fæl dag på sykkelsetet, så tenkte han ikke bare på sin egen innsats.

Han hadde ansvaret for å hjelpe lagkamerat Alexander Kristoff til en plass helt der fremme.

Den prosjektet ble det ikke noe av.

Fakta: Paris-Roubaix 2019 1 Philippe Gilbert, Belgia (Deuceninck-Quickstep) 2 Nils Politt, Tyskland (Katusha) 3 Yves Lampaert, Belgia (Deuceninck-Quickstep) 4 Sep Vanmarcke, Belgia (EF) 5 Peter Sagan, Slovakia (Bora Hansgrohe) – 44 Edvald Boasson Hagen, Norge (Dimension Data) 55 Alexander Kristoff, Norge (UAE) Vegard Stake Laengen, Rasmus Tiller og Sven Erik Bystrøm sto av før målgang.

Det gikk som det måtte gå, slik som det alltid går når det er snakk om å kjøre fem og en halv mil på brostein nord i Frankrike. Paris-Roubaix ble tradisjonen tro et sykkelritt full av punkteringer, velt, mye støv og mye dramatikk.

Store problemer

Alexander Kristoff var denne gangen opplest og vedtatt som en av de store favorittene. Men han fikk problemer. Da det gjensto 100 kilometer hadde han bak seg tre punkteringer og lå et par minutter etter hovedfeltet. Det så vanskelig ut, men han hadde sine hjelperytter, blant dem Vegard Stake Laengen. Men det skulle vise seg at punkteringen var blitt for kostbare.

– De to første punkteringene var kritiske. Vi prøvde virkelig å kjøre inn, men da vi fikk høre at teten økte ledelsen skjønte vi etter hvert at dette ikke kom til å gå, sa Vegard Stake Laengen.

Fakta: Sykling: Paris – Roubaix søndag Sykkelrittet Paris-Roubaix søndag, 257 km i Frankrike, verdenstouren (15 av 37): 1) Philippe Gilbert, Belgia (Quick Step) 5.58.02, 2) Nils Politt, Tyskland (Katusha) samme tid, 3) Yves Lampaert, Belgia (Quick Step) 0.13 min. bak, 4) Sep Vanmarcke, Belgia (Education First) 0.40, 5) Peter Sagan, Slovakia (Bora) 0.42, 6) Florian Sénéchal, Frankrike (Quick Step) 0.47, 7) Mike Teunissen, Nederland (Jumbo Visma) s.t., 8) Zdenek Stybar, Tsjekkia (Quick Step) s.t., 9) Evaldas Siskevicius, Litauen (Delko Marseille) s.t., 10) Sebastian Langeveld s.t. Norske: 45) Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) 11.51, 56) Alexander Kristoff (UAE) 14.15. Rasmus Tiller havnet utenfor tidsfristen. Sven Erik Bystrøm (UAE) og Vegard Stake Laengen (UAE) fullførte ikke rittet. (©NTB)

Det store norske håpet var dermed helt ute allerede da 100 det gjensto 110 kilometer.

Etter løpet så innrømmet Kristoff at han hadde tatt en sjanse. Han kjørte på en ny type hjul med nye dekk. Det virket ikke på brosteinen. Det fikk han bittert erfare.

– Jeg tok en sjanse med å kjøre med nye hjulene. Det innrømmer jeg. Men de hadde fungert godt både i Flanders og tidligere ritt. Jeg tok risken. Det gikk ikke. Sånn er det. Den som intet våger, intet vinner, sa Alexander Kristoff til TV 2.

En av årsakene til at han satset på noe nytt i et så viktig ritt var at han følte at hjulene rullet bedre enn tradisjonelle hjul. Men han skjønte jo at det ikke fungerte når han jevnlig punkterte underveis. Til slutt byttet han sykkel med tradisjonelle dekk.

– Etter det hadde jeg ingen punkteringer. Men da var det for sent. Jeg visste at jeg hadde tatt en sjanse med dette dekkvalget, men slik er det. Noen ganger feiler man.

Han mente at kroppen var bra og at han uten uhell kanskje kunne ha levd opp til det favorittstemepet som han hadde fått på forhånd.

– Uten uhell og punkteringer hadde jeg kjempet om ett eller annet i dag, sa han til TV 2 da det hele var over.

Boasson Hagen måtte slippe

På det tidspunktet Kristoff mistet kontakten med hovedfeltet, var det Edvald Boasson Hagen av de fem norske rytterne som lå best an godt plassert i hovedfeltet. Han skulle bli det siste norske håpet i dette rittet som regnes som det tøffeste av alle vårklassikerne.

Men også han fikk punkteringer på tidspunkt hvor han helst ikke skulle ha punkteringer.

– Den siste punkteringen kom akkurat da Peter Sagan og kompani begynte å støte. Det skjedde på det verst tenkelige tidspunkt, sa Boasson Hagen til TV 2 etterpå.

Derfor holdt det ikke for mannen fra Rudsbygda. Han fikk spørsmål om han kunne ha holdt følge med teten.

– Jeg hadde i hvert fall vært med noe lenger enn det jeg klarte i dag.

Da fjorårsvinner Peter Sagan fikk med seg sterke ryttere som Nils Pollit, Sep Vanmarcke, Philippe Gilbert, Yves Lampaert og Wout Van Aert mot slutten av løpet var de andre sjanseløse. Det kom til å bli et gigantisk oppgjør mellom et gjeng forhåndsfavoritter uten at nordmenn blandet seg inn.

Christophe Ena, AP/NTB scanpix

Gruppen med de seks rytterne ble til slutt mindre og mindre. Og da det hele skulle avgjøres sto det mellom superveteranen belgiske Philippe Gilbert og det 24 år gamle stortalentet Nils Pollit fra Tyskland.

Det var rutinene som avgjorde. Inne på velodromen lå Gilbert rolig på hjulet til Pollit før han slot til i den siste svingen.

Men Pollitt var fornøyd likevel.

– Dette er det største i min karriere, sa han til TV 2 etter at det hele var over.

36-åringen Philippe Gilbert var selvfølgelig strålende fornøyd med det som hadde skjedd.

– Det er helt vilt. Jeg var så skuffet over syk under Flandern Rundt, så dette var stort.