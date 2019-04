Hegerberg hadde full tenning: – Alle er ute etter å ta oss

Chelsea – Lyon 1–1 (2–3 sammenlagt)

KINGSMEADOW, LONDON: Ada Hegerberg pisket sine jenter frem og jublet for hver eneste takling hun satte inn. Hun var tent.

– Du er nødt til å være det. Ellers klarer man ikke å gjenskape suksessen, sa hun etter kampen.

Hele Lyon var tent, men det var også Chelsea i den «norske» semifinalen i Champions League damer. Hegerberg møtte Chelseas Maren Mjelde til flere tøffe bataljer i løpet av kampen. En kamp som ble tetter og mer spennende enn både Lyon og Hegerberg satte pris på.

Men etterpå handlet det bare om pur glede over å ha vunnet. Det blir ikke lettere for laget som har vunnet Champions League tre år på rad.

– Å gjenskape suksess er kanskje det vanskeligste som er i idrett. Og det blir vanskeligere for hvert år som går. Alle er ute etter å ta oss, men vi er også ute etter å vinne igjen og igjen, sa Hegerberg i intervjusonen som for anledningen var lagt til gressmatten. Det var ikke plass til slikt innendørs på stadion. Det irriterte Hegerberg litt midt i gleden.

– Jeg legger jo merke til at kvinnefotballen i England har en viss utvikling, men jeg regner med at de stiller med en større og bedre stadion neste gang.

De første hun pekte seg ut på tribunen var mamma og pappa som fikk en aldri så liten klem og en prat like etter kampslutt.

– De er helt utrolige. De reiser rundt i hele Europa for å være med på dette.

En annen som får med seg det gode humøret vil være forloveden Thomas Rogne.

– Det blir et par dager fri sammen med ham, før vi begynner å tenke på finalen mot Barcelona.

Nattsvart for Mjelde

Maren Mjelde var lei og skuffet og alt det man er når en hadde vært nær en finale i Champions League. Chelseas høyreback nektet å smile etterpå.

– Det er ikke mye som er lyst akkurat nå.

Chelsea hadde et utall muligheter til å score målet som i hvert fall hadde gitt ekstraomganger. Men det ville seg ikke.

– Vi er et veldig bra lag, og jeg synes at vi fortjente å gå inn i ekstraomganger. Vi skal selvfølgelig være stolte over det vi har fått til i semifinalen, men dette kunne vi avgjort til vår fordel, sa Mjelde.

Fullt hus og fest

Fullt hus. I den grad 4670 tilskuere på lille småslitne Kingsmeadow kan lage stormende jubel, så var det som møtte Chelseas jenter da de entret gresset på banen som til daglig også er hjemmebanen til AFC Wimbledon.

De hadde tapt borte mot Lyon, laget som hadde vunnet de tre siste utgavene av Champions League for damer. Men de hadde dette bortemålet som ga dem håp. Og de hadde nettopp Maren Mjelde på laget.

Men gjestene var favoritter. Relativt store favoritter. På topp Ballon d’Or-vinner Ada Hegerberg. Og det var Hegerberg og co. som viste seg mest frem i det første kvarteret. Det kom derfor ikke som noe sjokk da Lyons norske stjerne var nest sist på ballen da Eugénie Le Sommer ga Lyon ledelsen etter 16 minutter. Ballen gikk under en Chelsea-keeper som må ta på seg store deler av ansvaret.

Ga aldri opp

På dette tidspunktet var det lite som tydet pa at Chelsea skulle få de tre målene de trenger for å gå til finale mot Barcelona i Budapest 18. mai.

Men Chelsea ga seg aldri. Og etter 33 minutter satt den. Et raskt kontringsangrep ble stoppet ulovlig på 16 meteren. Frisparket satte So-Yun Ji direkte i mål utenfor rekkevidde for en paralysert Lyon-keeper.

I perioden som fulgte etter dette presset Chelsea. Maren Mjelde dro i gang flere løp opp langs høyre fra sin backposisjon.

Men det var Ada Hegerberg og Lyon som hadde de to største mulighetene før det var pause på Kingsmeadow. Den ene gikk over og den andre like til side for mål.

En omgang hvor Lyon fremsto som de beste ballbehandlerne og Chelsea kjappest i overgangsspillet.

Andre omgang starte som de siste minuttene av første. Lyon presset og hadde en aldri så liten sjansebonanza. Men blokkeringer og dårlige avslutninger ble avgjørende for at ikke Lyon i denne perioden gikk opp i ledelsen.

Bradley Collyer / TT NYHETSBYRÅN

Gigantiske muligheter

Men det skulle fort snu. Chelsea var igjen lynende hvasse i overgangsspillet. Et par sjanser var gigantiske, ikke minst da dundret i stolpen. Men mål ble det ikke.

I det 80. minutt kunne innbytter Drew Spence sendt kampen til ekstraomganger da hun satte et frisparkinnlegg like utenfor målet.

Det var Chelsea som sår farlige ut, drevet frem av håpet om i det minste ett mål til og spilleforlengning. Det ble en åpen småvill avslutning av kampen. Chelsea jaget og Lyon kom på flere farlige sjanser. Ada Hegerberg brente straffer.

Men det gjorde ikke så veldig mye til slutt. Lyon vant 3–2 sammenlagt over to kamper. Nå venter Barcelona i finalen.

Norske Maria Thorisdottir satt på benken for Chelsea.