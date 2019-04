Disse Molde-profilene har skrevet ny kontrakt

Kontraktene til midtbanespillerne hadde varighet ut 2019, men er nå forlenget ut 2021, bekrefter administrerende direktør Øystein Neerland i Molde Fotballklubb.

– Molde Fotballklubb er veldig glade for å ha med seg Eirik og Fredrik videre, sier direktøren i en pressemelding.

– Veldig viktige for oss

– To lokale gutter som er veldig viktige for oss. Vi er utrolig glade for at de bestemte seg for å forlenge kontraktene sine. Det er et godt signal til både klubben og byen at de valgte å bil med oss i flere år fremover, sier hovedtrener Erling Moe.

Eirik Hestad startet sin karriere i Molde Fotballklubb i 2012, og har etablert seg som en viktig brikke i elitelaget til klubben de siste sesongene. 23-åringen har spilt 117 offisielle kamper for A-laget.

Interesse fra utlandet

Fredrik Aursnes signerte i 2015 en 4-årig avtale med Molde Fotballklubb. Han debuterte mot Sevilla i Europa League og spilte sin 100 seniorkamp for Molde-trøyene i 22. april mot Lillestrøm.

Begge spillerne har vært aktuelle for utenlandske klubber de siste årene, spesielt var interessen rundt Hestad stor i fjor. Nå har MFK altså sikret seg en større overgangssum dersom det skulle komme interessante bud på Hestad eller Aursnes.