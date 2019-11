Dramatikk i utsatt Serie A-kamp: Tre røde kort og overtidsmål

LECCE - CAGLIARI 2–2

Serie A-kampen mellom Lecce og Cagliari som ble utsatt på grunn av uvær søndag endte opp med 2-2 og tre utvisninger da den ferdigspilt mandag.

Styrtregn og kraftig vind sørøst i Italia førte til overvann og tvang fram søndagens utsettelse i italiensk fotball.

Kampen ble spilt mandag ettermiddag, og 2-2 betyr at nyopprykkede Lecce fortsatt ligger ett poeng over nedrykksstreken i Serie A med sine 11 poeng.

Overraskelseslaget Cagliari er på fjerdeplass med 25 poeng, to poeng bak Lazio på plassen foran.

Cagliari ledet 2-0 etter scoringer av Joao Pedro og Radja Nainggolan, og det resultatet hadde ført dem opp til 3.-plass på tabellen.

Foto: Marco Lezzi/ANSA via AP / NTB scanpix

Men ni minutter før full tid ble forsvarsspilleren Fabrizio Cacciatore utvist for viljehands. Handsen førte til at ballen havnet over tverrliggeren i stedet for i nettet.

Gianluca Lapadula scoret på det påfølgende straffesparket, men havnet deretter i håndgemeng med Lecces svenske keeper Robin Olsen, og det endte meg at begge ble utvist.

Marco Calderoni utlignet til 2-2 på overtid for Lecce. Cagliari er ubeseiret på de elleve siste kampene.

Juventus topper Serie A med 35 poeng. Inter på 2.-plass er poenget bak.