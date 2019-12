UEFA vil gjøre kvinnenes Champions League mer lik herrenes. Hegerberg roser endringene.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) bekreftet denne uken at de skal innføre gruppespill i kvinnenes Champions League.

Endringene skal skje fra 2021/22-sesongen. I det nåværende formatet er det kun gruppespill i kvalifiseringen til turneringen. Klarer man å spille seg dit, er det rett til 1/16-finale.

– Vi forventer at kvinnenes mesterliga blir mer populært enn det er i dag. Det er økende interesse fra markedet, fra mediene. Timingen er trolig riktig for å prøve å gjøre det samme med kvinnenes turnering som er gjort for menn. Vi forventer enn bedre turnering, sier Giorgio Marchetti, UEFAs assisterende generalsekretær.

– Positivt

I fremtiden er planen at 16 lag skal fordeles på fire grupper med fire lag, med andre ord veldig lignende mennenes format.

Lyon-spiller Ada Hegerberg er fornøyd med endringene som nå skal gjennomføres.

– Det er positivt med tanke på at det er behov for å få flere kamper i året, og det blir flere kamper mot bedre motstand. Man møter jo igjen de beste lagene også i finalerundene, sier Hegerberg.

En årsak til endringene antas å være de store forskjellene i turneringen. Seks av åtte kamper i årets åttendedelsfinale endte med at ett av lagene vant med seks mål eller mer sammenlagt. Nå skal flere av storlagene møtes tidligere i turneringen.

– At det er store ujevnheter mellom lagene, vil man måtte leve med i fremtiden også. Det er jo en av de utviklingsmomentene man står overfor i damefotballen, sier Ada Hegerberg.

24-åringen fra Sunndalsøra mener de beste ligaene muligens kunne hatt med flere enn to lag i Champions League.

Seedingsystem

– Hva synes du om flere av storlagene nå skal møtes tidligere?

– I et seriespill ser jeg ikke på det som et stort problem. Stikkord her er at gruppene settes opp slik at seedingsystemet av de beste lagene skjer på en slik måte at noen ikke får en gratisbillett til sluttspill, mens andre møter uforholdsmessig sterkere motstand, sier Hegerberg, som også mener det er viktig at UEFA styrker turneringen økonomisk.