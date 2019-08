VM kan ryke for håndballstjernen Henny Reistad

Reistad har ifølge TV 2 slitt med ryggsmerter siden slutten av sesongen i fjor. Røntgenbilder viste at det var prolaps. Det finnes ingen behandling mot det, og det kan ta tid.

– Det har selvfølgelig vært litt vanskelig å ikke vite helt hvor lenge jeg er ute og hva veien er videre. Men det har samtidig vært sommer, og jeg har ikke gått glipp av noen kamper foreløpig, og det har på en måte vært greit, sier Reistad til kanalen.

Nå ryker seriestarten for 20-åringen. I tillegg er det fare for at hun ikke kan stille til VM i Japan, som starter 30. november.

– Jeg håper og tror at hun kommer tilbake. Først og fremst for hennes del, men også for hele Håndball-Norge og håndballverden. Hun er en av de aller fremste, kanskje den fremste i sitt årskull i verden, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Reistad spilte i junior-VM i fjor, i tillegg til seriespill, cupkamper og Champions League med Vipers. I desember ble hun tatt ut til senior-EM.