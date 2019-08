Stavanger-mannen Kåre Vedvik er klar for NFL-klubben Minnesota Vikings etter å ha bestått den medisinske testen. Han ble presentert på en pressekonferanse natt til tirsdag, norsk tid. Han kommer fra Baltimore Ravens. En av styrkene til Vedvik er at han er en allsidig spiller.

– Jeg er en atlet og kommer til å gjøre alt jeg kan for å bidra og spille i Super Bowl, sa Vedvik på pressekonferansen.

Konkurrerer om plassen

Vedvik er en del av Vikings´ bruttotropp. Det vil si at han fortsatt konkurrerer med andre spillere om å bli en del av NFL-troppen som starter sesongen i september. I oppkjøringen de neste ukene må han overbevise på trening og i kamp.

Han ble spurt om hva han tenker om konkuransen med de andre.

– Jeg har bare vært her i et døgn og har ikke tenkt så mye på det, svarte han da.

I USA får Vedviks uvanlige bakgrunn mye oppmerksomhet. Nordmannen har spilte fotball, hockey og drev med friidrett i ung alder. Det var ikke før han så Super Bowl på TV at han ble fenget av amerikansk fotball.

– Jeg husker at jeg tenkte: «Wow, det ser utrolig ut».

Jarle Magnus Henriksen tror det er en god sjanse for at Vedvik blir en av få nordmenn som ender opp i NFL.

– Det er ikke hundre prosent sikkert, men det er veldig nært. Han konkurrerer med en annen spiller, Dan Bailey, om å bli kicker. Bailey er erfaren, men har en nedadgående formkurve, mannen bak nettstedet Amerikansk Fotball.

Garry Fraser

Dukket opp på trening

Han husker Vedvik fra 2011, da han og en kompis dukket opp på Lassa i Stavanger for å være med på trening med AFC Show. Henriksen var da involvert som trener og leder i klubben.

– Han og kameraten skulle flytte til USA, og de ville teste amerikansk fotball før de dro over. Han spilte på high school i ett år og fant ut at han ikke bare kunne spille som receiver (en posisjon på banen), slik han selv ville.

Morten J. Valentinsen

Han har ikke vært ofte i avisspaltene, men i 2013 skrev Stavanger Aftenblad følgende om mannen som nå kan bli en del av en eksklusiv rekke nordmenn i NFL:

«19 år gamle Kåre Vedvik er Skjalgs nye sprinttalent. Under årets innendørs-KM i Haugesund imponerte han med 7,17 på 60 meter. Tiden holdt til suveren seier på distansen i 18–19 årsklassen, og var også stevnets beste tid på distansen uansett klasse.»

Blir ikke stresset

Victor Øvregaard har i mange år vært trener for Skjalg ILs sprintere. Han husker godt da Vedvik trente med klubben.

– En atlet som kunne blitt veldig god i alle sprintøvelser, tresteg og i lengde. Han var høy, kraftig og eksplosiv. Kåre kunne blitt blant Norges absolutt beste i friidrett, men unner ham suksess i den idretten han har valgt, sier Øvregaard til Aftenbladet.

Treneren mener at Vedvik er et naturtalent som på den tiden hadde et avslappet forhold til idretten.

– Han hadde et utrolig potensiale som han ikke brukte og kom gjerne til stevner 15 mintter før de startet. Nå kan han ha en framtid der han tjener penger på sporten.

Øvregaard tror spesielt én egenskap kan hjelpe Vedvik til suksess.

– Han er balansert og lar seg ikke stresse. Det så ikke ut som om konkurransesituasjonen stresset ham noe som helst, og det er en veldig viktig egenskap ikke å ha for høyt spenningsnivå over tid. Han hadde en av og på-bryter og en evne til å fokusere når det gjaldt. Det kan komme godt med i amerikansk fotball.

Vedvik er aktuell både som kicker og punter - les mer om dette i faktaboksen under.

Fakta: Dette er en kicker og punter sine oppgaver Kicker: Har som oppgave å score poeng ved å sparke ballen mellom målstengene. Et field goal gir tre poeng, mens et ekstraspark etter en touchdown gir ett poeng. Punter: Skal sparke så langt som mulig for å sørge for at motstanderens angrep starter langt bak på banen.

Ble overfalt

Kåre Vedvik fikk også spørsmål om hva som skjedde da han ble overfalt i fjor høst. 24-åringen havnet på sykehus og mistet muligheten til å spille for Baltimore i NFL. Vedvik var ordknapp om selve hendelsen, men snakke om støtten fra klubben.

– Folk fra Ravens var der helt fra starten av og var til stede på sykehuset da jeg våknet opp. Ravens og familien var involvert hele tiden og hjalp meg til å fokusere på de viktige tingene, sa Vedvik, som avsluttet med å påpeke staten Minnesotas bånd til Norge.

– Det er mye norsk historie her, sa Vedvik, vel vitende om at mange nordmenn innvandret til området på 18- og 1900-tallet.

Første mulighet for Vedvik til å vise seg fram er kommende søndag. Da spiller Minnesota Vikings treningskamp.

Kan gå flere uker

Minnesotas hovedtrener Mike Zimmer holdt også en pressekonferanse i natt. Det meste handlet om Kåre Vedvik, og journalistene lurte på hva planen er for nordmannen.

– Jeg vet ikke, jeg har ikke sett ham i trening ennå. Han kan brukes i flere posisjoner, men kan dere gi meg en uke?

Den endelige troppen blir ikke klar før nærmere månedsskiftet, og Zimmer antydet at det kan gå flere uker før klubben bestemmer seg for om Vedvik blir en del av Minnesota Vikings og eventuelt hvilken posisjon han skal spille i.