Han har vunnet syv titler i norsk fotball - nå velger nordmannen å fortsette karrieren på Færøyene.

27-åringen Magnus Stamnestrø, med en fortid i Molde Rosenborg, har vunnet alt som går an å vinne i norsk toppfotball.

Lite spilletid i Ranheim denne sesongen gjør at han lånes ut for å få fart på karrieren igjen. Klubbvalget: Klaksvik på Færøyene.

Det bekrefter Ranheim på sine nettsider torsdag, slik Adresseavisen meldte for et par uker siden.

På lån

Stamnestrø skal spille for Klaksvik på lån ut oktober. Det vil si at midtbanespilleren avslutter sesongen i Ranheim.

- Jeg reiser over til Færøyene for å spille masse fotball og kose meg med det. Men det er klart jeg gleder til å være tilbake i Ranheim igjen når serien med Klaksvik er over, sier Stamnestrø til ranheimfotball.no.

Sterkt merritert

Stamnestrø ble serie- og cupmester med Rosenborg seks ganger mellom 2015 og 2018, før han kom til Svein Maalens menn i fjor sommer. Skader og sterk konkurranse på midtbanen gjorde derimot at det aldri ble mye spilletid for fjorårets sensasjonslag i Eliteserien.

Hemnværingen ble også seriemester med Molde i 2010.

— Det er selvfølgelig veldig stas. Jeg tenker ikke så mye på det, men det er alltid gøy å ha en rekord i noe. Det sier jo først og fremst at jeg har spilt lite. Jeg er litt bak i køen og har vært noe skadet, men jeg føler jeg har bidratt litt i alle fall, sa Stamnestrø smilende om de sterke tallene tilbake i 2016.

Kjemper om gull

Nå kan han også bli seriemester for Klaksvik, som leder serien på Færøyene etter 26 poeng på de første elleve kampene. NSI Runavik er poenget bak, mens B36 Torshavn og Vikingur har henholdsvis 25 og 24 poeng.

I Klaksvik blir han dermed lagkamerat med Simen Sandmæl. Duoen spilte også sammen i Ranheim i fjor.