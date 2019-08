Reistad er operert - rekker ikke håndball-VM

Reistad slo gjennom i EM i fjor. Hun tok det internasjonale toppnivået ganske lett. Hun ville vært et åpenbart kort i den norske VM-troppen til mesterskapet i Japan i november og desember.

– Det kommer til å ta noen måneder før hun er tilbake. Hun er langt unna håndballtrening. sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til NTB.

Reistad hadde et knallhardt år med to mesterskap og fullt program med Vipers i Norge og Champions League. På vårparten begynte smertene i ryggen å komme.

Prognosene etter operasjonen skal være gode. For Reistad blir neste mesterskapsmulighet OL 2020. Norge er foreløpig ikke kvalifisert dit, men klarer det høyst trolig gjennom verdensmesterskapet eller OL-kval neste år.

Håndballjentene har hatt en tøff periode. Katrine Lunde ødela et kne i mai og blir ute til senvinteren neste år.

Nylig pådro Kjerstin Boge Solås seg samme type skade (fremre korsbånd).

Keeper Kari Aalvik Grimsbø er også mest sannsynlig uaktuell for VM. Hun har ikke vært med landslaget på langt over et år. Hun har utfordringer med knærne og prioriterer klubbspill for Györ.