Uvante grep må tas i nord: Her trener TIL-spillerne midt i Tromsø sentrum

«Gutan» går nye veier for å holde seg i form. Og fortsatt vet ingen når de igjen kan trene på Alfheim.

FART: Anders Jenssen og Simen Wangberg kjørte full sprint i Storgata. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Var du en av de få som gikk gjennom Storgata i Tromsø torsdag formiddag fikk du se et usedvanlig syn. Fire av TIL-spillerne kjørte en halvtimes lang løpetrening i den så godt som folketomme hovedgata i byen.

Blant dem var TIL-kaptein Simen Wangberg og forsvarskollega Anders Jenssen.

– Vi fant ut at vi trengte litt sprintøkt, og da hadde vi veldig fine forhold i Storgata, sier Wangberg til iTromsø.

Egentlig skulle seriestarten vært rett rundt hjørnet. Kommende lørdag sto egentlig den første kampen i 1.-divisjon – borte mot Sandnes/Ulf – på programmet. Normalt sett skulle TIL trolig brukt torsdagen på de aller siste forberedelsene på Alfheim.

I stedet har koronaepidemien slått ut både samfunnet og idretten. Og sendt TIL-spillerne på uvante arenaer.

– Jeg tror aldri jeg har drevet sprinttrening i gågata i en by. Det er litt trist at det er så lite folk her at vi kan gjøre det, men samtidig ser du at folk begynner å trekke litt ut, sier Wangberg.

TIL avventer åpning av Alfheim

Onsdag ble det åpnet for at norsk idrett skal kunne begynne å trene på bane og i haller. Men kun i mindre grupper, og med strenge regler. Så langt har ingen av delene blitt åpnet i Tromsø.

– Vi avventer, er TIL-leder Kristian Høydals svar på om de vurderer å åpne Alfheim for trening.

UVANTE OMGIVELSER: Anders Jenssen og Simen Wangberg foran Tromsø-kafeen Helmersen. I bakgrunnen TILs fysiske trener Juha Jaakko Ulvila og spiller Endre Borch Nash. Foto: Ronald Johansen

For i tillegg til restriksjonene er det et annet problem for TIL og andre idrettslag med utendørsbaner. I Tromsø er det mange steder per i dag halvannet meter snø.

– Vi har et klima som gjør at vi ikke har så mange bare flekker. Vi i spillergruppa har vært forsiktige de siste ukene, og tenkt oss om. Ansvaret vi har som forbilder er viktig å ha med seg, og vi må også være med på den dugnaden resten av samfunnet gjør for å bekjempe koronaviruset. Vi kan ikke sette oss over noen andre, og må ta hensyn, sier Wangberg til iTromsø.

For å få trent har «Gutan» hatt mye individuell trening, samt enkelte samlinger i små grupper. Der har skigåing og løping stått på programmet.

– Vi har ikke trent med for mange sammen, og trent på steder der det ikke er folk. Ingen skal føle seg utrygg hvis vi kommer løpende, sier Wangberg som etter mange år i klubben er blitt ekstra godt kjent med Tromsøya.

Wangberg: – Opp til hver enkelt spiller hva de vil gjøre

Misunnelsen på de grønne fotballbanene som er sørpå klarer han ikke å skjule helt.

– Du finner små gleder i hverdagen. Her om dagen var Holtbakken fri for snø, og det er varme på en del bakker som kommunen har oppvarming på slik at vi kan drive løpetrening, forteller Wangberg, som bosatt midt oppe på Tromsøya også har fått sin andel av snømåking de siste ukene.

– Det er en gjeng spillere i TIL som higer etter å komme tilbake på kunstgress, sier han.

Ettersom TIL-spillerne er permittert er det fortsatt en usikkerhet rundt hva slags trening de kan gjøre om Alfheim åpner.

– Slik jeg ser det vil det være frivillig, og opp til hver enkelte spiller hva de ønsker å gjøre. Jeg ser en egenverdi i å holde meg i form, og tenker jeg pragmatisk har jeg også en tanke om at vi kommer i gang med sesongen en gang. Og da gjelder det å være klar, sier Wangberg.

Men foreløpig er det ikke noe avklart rundt en eventuell Alfheim-retur.