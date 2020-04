Koronakrisen sørger for færre dopingtester: – Juksemakerne ler av oss

Som følge av koronaviruset dopingtestes langt færre utøvere enn vanlig. Den anerkjente dopingjegeren Travis Tygart mener situasjonen utnyttes.

Travis Tygart er en av verdens mest kjente dopingjegere. Her er han under en høring på Capitol Hill i Washington D.C. Foto: Susan Walsh, AP / NTB scanpix

– Juksemakerne der ute sitter sikkert og ler av oss nå. Det er naivt å tro at dårlige mennesker ikke forsøker å utnytte situasjonen, sier lederen for det amerikanske antidopingbyrået Usada, Travis Tygart, i et intervju med nyhetsbyrået AP.

Mange land har enten redusert eller kuttet ut dopingtester som følge av at koronaviruset satte en stopper for det meste av all aktiv idrett over hele verden.

Tygart mener jukserne utnytter situasjonen til det fulle.

– Det er en alvorlig situasjon for antidopingarbeidet, men vi gjør alt vi kan for at alle utøverne skal konkurrere på samme vilkår, fortsetter Tygart, som blant annet felte den tidligere sykkelstjernen Lance Armstrong i 2012.

Travis Tygart (t.h.) sammen med den norske antidopingsjefen Anders Solheim i 2018. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Anders Solheim er leder i Antidoping Norge. Han innrømmer at det gjennomføres færre tester, men at de ikke har kuttet det helt ut.

– Det er redusert aktivitet, men vi tok prøver sist uke og kommer til å fortsette med det, men det er klart at jo mer fleksibilitet det er, jo lettere er det for oss å gjøre jobben vår og jo lettere er det å forhindre doping, sier han til NRK.

