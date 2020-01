Fridjonsson skrev under for Bundesliga-klubb

Islandske Samúel Fridjónsson kom til Vålerenga sommeren 2016, men ble aldri en stor hit for hovedstadsklubben. Nå er han klar for tyske Paderborn.

Samúel Fridjónsson skal spille for tyske Paderborn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det skriver Vålerenga på sine hjemmesider.

Etter å ha vært en del av akademiet til den engelske klubben Reading ble Fridjonsson hentet til VIF for tre og et halvt år siden. Det ble med 33 kamper og tre mål for de blåkledde fra Oslo. I tillegg var han leid ut til Viking forrige sesong, der han ble cupmester.

Samúel Fridjónsson fra tiden i Viking. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

Nå er islendingen klar for nye eventyr i Tyskland. Paderborn er neste stoppested for 23-åringen.

– Samuel har gjennom sin tid i Vålerenga gått fra å være rekruttspiller i England til å bli landslagsspiller, og er nå klar for 1. Bundesliga. Det viser nok en gang at Vålerenga kan være et bra springbrett ut i Europa for unge spillere, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen.

Paderborn ligger tredje sist i den tyske toppdivisjonen og rykket opp fra 2. Bundesliga sist sesong.

