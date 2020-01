Ødegaard med perlescoring – briljerte for Sociedad

Martin Ødegaard herjet for Real Sociedad mot Osasuna.

Martin Ødegaard under et tidligere oppgjør. Foto: Heiko Junge

Real Sociedad – Osasuna 3–1

Martin Ødegaard har kanskje hatt en litt treg start på 2020, men onsdag kveld viste nordmannen seg igjen fra sin beste side, da Osasuna kom på besøk i den spanske cupen.

Ødegaard var involvert i svært mye av det Real Sociedad fikk til offensivt. Til slutt kunne han juble for både to målgivende pasninger og en vakker scoring.

Frekk stikker

21-åringen fra Drammen hadde allerede markert seg med flere lekre detaljer før han for alvor satte fyr på Anoeta.

Så, etter en halvtimes spill, gjorde han som så mange ganger før og slapp en perfekt stikker gjennom motstandernes forsvar. Hans svenske lagkamerat Alexander Isak tok godt vare på muligheten og satte inn 1–0.

Gleden ble kortvarig for hjemmefansen. Marc Cardona utlignet for Osasuna øyeblikkelig etterpå, med en svært lik scoring som hjemmelagets.

Frisparkperle og ny målgivende

Ødegaard hadde på sin side ingen planer om å la Osasuna få yppe seg mer. En drøy time var spilt da Sociedad fikk frispark fra rundt 20 meter.

Lagets norske komet stilte seg opp og bøyde ballen i en perfekt bue og inne i maskene.

En vakker scoring. Ødegaard kunne med rette skli i gledesrus bortover det regnvåte gresset.

Han var imidlertid ikke ferdig for kvelden. Like etterpå sendte han et hjørnespark inn i Osasuna-boksen. Der var Isak nok en gang og headet inn 3–1-scoringen.

Kampen var punktert – av to skandinaver.

Dermed er Real Sociedad videre til neste runde i den spanske cupen.

