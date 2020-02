Anna Svendsen med formbeskjed til landslagsledelsen

Anna Svendsen gikk et av sesongens beste distanserenn og la inn en solid skitour-søknad til landslagsledelsen med fjerdeplassen i NM lørdag.

Anna Svendsen hadde en god dag på 15 kilometer klassisk i NM. Foto: Terje Pedersen

Tromsø-løperen øynet håp om medalje helt inn på den siste kilometeren i fellesstarten på Konnerud, men måtte se hjemmehåpet Helene Marie Fossesholm ta bronsemedaljen bak suverene Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg.

Svendsen så likevel ingen grunn til å henge med hodet over at pallplassen glapp med noen små sekunder. Tvert imot.

– Dette var en solid opptur. Det er lenge siden jeg har gått et bra distanserenn, egentlig. Jeg er skikkelig fornøyd, smilte hun til iTromsø etter målgang på Konnerud.

Fjerdeplassen var langt mindre sur enn de fleste av den sorten.

– I dag håpet jeg på et solid løp, og jeg føler formen er ganske bra. Det er godt å få til et bra distanserenn, og å vise at jeg kan gå fort på mer enn bare sprint, sa Svendsen.

Få signaler

Lørdagens distanseopptur kan også komme godt med når landslagsledelsen skal gjøre sine vurderinger og uttak foran verdenscuprennene som venter i ukene som kommer. Neste helg er det klassisk sprint og 15 kilometer fri teknikk i Falun. Deretter venter den nye skitouren i Trøndelag.

Den sistnevnte har vært et stort mål for Svendsen hele sesongen.

– Jeg har et helt klart mål om den skitouren. Derfor føler jeg at det var veldig viktig at jeg gikk bra i dag, for å være helt ærlig. Jeg vet at det er veldig kamp om plassene der og tar ingenting for gitt, men håper jeg får gå, sa Svendsen etter fjerdeplassen på Konnerud.

Landslagsledelsen har så langt gitt få signaler rundt hvor hun står i uttaksdiskusjonen.

– Nei, jeg har ikke peiling. Jeg må bare håpe jeg får gå klassisk sprint i Falun neste helg, og at jeg presterer skikkelig bra der. Forhåpentlig kommer dette også godt med, sa Svendsen om egne sjanser.

– I Falun er du ganske trygg på å få gå?

– Ja, det tror jeg nok, men det er ikke kommet noe uttak der heller. Etter forrige helg føler jeg samtidig at jeg står ganske sterkt, sa Svendsen.

Theodorsen imponerte

Sjuendeplassen på verdenscupsprinten i Oberstdorf gir definitivt Svendsen gode kort på hånden med hensyn til sprinten i Falun. Også skitouren avsluttes med klassisk sprint i Trondheim. Det taler også i Svendsens favør.

– I klassisk sprint føler jeg meg ganske sikker, men det er kamp om plassene. Det er mange som går fort, så man må prestere hele tiden. Selv om man er på landslaget, kan man ikke ta noe for gitt, sier Tromsø-løperen.

Lørdag gledet hun seg over formbeskjeden hun klarte å gi på Konnerud.

– Jeg føler meg i godt slag og endelig er formen bra. Det er gøy, fastslo Svendsen.

I god form er også Silje Theodorsen. Kvaløysletta-løperen gikk inn til en meget solid sjuendeplass, et av hennes aller beste NM-resultater i karrieren. I mål var hun slått med snaue to minutter av norgesmester Therese Johaug.

Søndag avsluttes NM på Konnerud med stafetter.

Publisert: Publisert: 1. februar 2020 12:32

