Guardiola i harnisk over dommeravgjørelser. Ekspertene er uenige med City-manageren.

Liverpool – Manchester City 3–1

Åtte minutter før slutt reagerte Guardiola voldsomt på sidelinjen. Raheem Sterling driblet seg inn i feltet, og sendte en avslutning i armen på Trent-Alexander Arnold, som kun var en meter unna.

Dommer Michael Oliver slo raskt ut med armene og vinket spillet videre. Da kokte det ved Manchester City-benken: Guardiola slo på armen og holdt to fingere i været, for å signalisere at det var den andre gangen det skulle vært blåst for hands.

Fikk mål imot – ropte på straffe

Den første situasjonen kom i en situasjon i oppbygningen til 1–0-scoringen. En klarering traff Bernardo Silva, tilsynelatende i armen, før ballen landet på armen til Arnold. Sergio Agüero ropte umiddelbart på straffe, men også her lot Oliver være å ta fløyten til munnen.

Istedenfor kontret Liverpool og satte inn 1–0.

Etter kampen gikk han bort til dommertrioen og nikket og smilte overdrevent mens han takket for kampen:

Pep Guardiola sarcastically thanks the referee at full-time 👀 pic.twitter.com/l6vr29HaW9 — Football Daily (@footballdaily) November 10, 2019

PHIL NOBLE / X01988

– Ikke spørs meg

Da Sky Sports spurte om avgjørelsene etter kampen, var Guradiola ordknapp om situasjonene han hadde reagert kraftig på.

– Hvor mye dikterte det første målet, og omstendighetene rundt det, det som skjedde i dag?

– Det som skjedde i dag var at vi viste hvorfor vi er seriemestere. Måten vi spilte på var fantastisk. Jeg er så stolt av laget, sa Guardiola i intervjuet med Sky Sports etter kampen.

– Hva med det første målet, og straffen som ikke ble gitt?

– Spør Mike Riley og de som jobber med var. Ikke spør meg. Vi prøvde å gjøre jobben vår. Jeg vil gjerne snakke om prestasjonen.

– Ikke straffe

Tidligere Premier League-dommer Bobby Madley mente det ikke kunne vært dømt straffe til City i den første situasjonen.

– Fordi Silva handset, riktignok ved et uhell, ville dette ha blitt slått ned på, selv om det hadde blitt dømt straffe. Hands av det angripende laget trenger ikke være tilsiktet. Dermed ville ikke straffe vært mulig, fordi ballen er nær armen til Silva først, skriver han på Twitter.

I Skys studio var Roy Keane oppgitt over situasjonen antagelig vil stjele mye oppmerksomhet fra kampen.

– Det frustrerende er at vi antagelig vil se situasjoner som dette neste uke, og det vil bli dømt straffe. City må uansett forsvare seg bedre. Det er frustrerende at vi antagelig ender opp med å snakke om den avgjørelsen, istedenfor det som var en briljant fotballkamp. Liverpool fortjente seieren, jeg synes de var fremragende.