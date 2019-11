Flere hundre idrettsutøvere og ledere forsvant etter fjorårets Commonwealth Games i Australia i fjor. Mange av dem rakk ikke engang å konkurrere i mesterskapet.

Minst 230 av disse har søkt om asyl i landet, og 217 av disse søknadene har nå blitt avvist, melder flere medier, deriblant Insidethegames.

Flertallet av dem som har søkt om asyl er fra Afrika.

Fakta: Commonwealth Games Commonwealth Games arrangeres hvert fjerde år. Deltagerne kommer stort sett fra Storbritannia og tidligere britiske kolonier.

De fleste er fortsatt i landet, og bare seks av de 230 har blitt sendt ut av Australia. Fire sitter fengslet, og 13 oppholder seg på ukjent sted.

Det er ikke første gang at idrettsutøvere som gjester Australia ønsker å bli igjen etter at arrangementet er over. Etter OL i Sydney i 2000 kom det 100 asylsøknader, og etter Commonwealth Games i 2006 var 40 stykker igjen etter at visaene var gått ut.

– Disse søknadene kommer ikke til å få spesialbehandling, sier Australias immigrasjonsminister David Coleman ifølge SBS News.

Omkring 200 har fått midlertidige visa mens de venter på at søknadene skal bli behandlet.