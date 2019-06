Furdal etter comebacket: – Godfølelsen kom med én gang

VIKING - START 1–2:

Etter å ha varmet opp store deler av treningskampen mot Start, fikk Viking-fansen endelig se Johnny Furdal på banen igjen de siste tjue minuttene.

Fredag er det fire måneder siden han skadet foten i treningskampen mot gamleklubben Nest-Sotra.

Og det tok ikke mange minuttene av comebacket før Furdal viste hvorfor han ble kåret til årets spiller i 1. divisjon i fjor.

Vendingene, fintene, pasningene satt fra første stund.

– Det var kanonkjekt å se Johnny utpå der. Han mistet vel ikke ballen en eneste gang. Alt han gjorde var det en tanke bak, skryter Viking-trener Bjarne Berntsen overfor Aftenbladet.

Anders Minge

– Noe annet enn mølla

Johnny Furdal selv, innrømmer at det var spesielt å være tilbake.

– Dette var litt annerledes enn å springe på mølla. Jeg fikk raskt til et par bra driblinger der, og godfølelsen kom med en gang. Det var viktig for selvtilliten videre, sier Furdal like etter kampslutt i oppgjøret som Start vant 2–1.

33-åringen ble til og med overrakt kapteinsbindet da han entret banen.

– Nå er det mange foran meg i den køen, men det er alltid stas å bære kapteinsbindet. Det er noe alle gjør med stolthet, sier han.

Jobber med kampformen

Nå er han klar for å legge skadeperioden bak seg og komme seg i skikkelig kampform.

Han spiller minst én omgang av reservelagskampen til helgen. Etter planen blir det enda mer spilletid i treningskampen borte mot Staal neste uke.

Kampen mot Lillestrøm 16. juni kommer nok i snareste med tanke på å kjempe om en startplass, og Furdal er også veldig klar over at han på ingen måte kan spasere inn på laget. Ikke etter det Viking har levert så langt i sesongen.

– Gutta har prestert meget bra uten meg, og jeg er veldig glad på deres vegne. De skal få spille så lenge de er så bra, så får jeg bidra fra benken nå i starten. Forhåpentligvis kan jeg starte litt kamper etter hvert. Jeg skal være i toppform innen august, lover han.