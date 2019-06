Trønder med beste norske resultat på nesten 50 år

Ingar Kiplesund fikk opp 7,94 i lengde søndag, under et stevne i den spanske byen Granada.

Det er Norges tredje lengste gjennom tidene, og det er det beste norske resultatet i lengde på nesten 50 år.

Norgesrekorden på 8,02 meter innehas av Kristen Fløgstad og ble satt i Oslo 4. august 1973. Det nest lengste tilhører Finn Bendixen. Hans 7,97 stammer fra et stevne i Stockholm 26. juni i 1972.

Trønderen Kiplesund hadde også flere andre sterke resultat i den samme konkurransen. Han fikk opp både 7,82 og 7,85.

VM-kravet er 8,17 meter.

Overlegen norsk sleggerekord av Henriksen

Kiplesund var ikke den eneste nordmannen som leverte varene søndag kveld.

Eivind Henriksen (28) dro til med hele 78,25 meter i slegge og satte sin sjette norske rekord i øvelsen i Tyskland søndag. Det er tredje lengst i verden i 2019.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Henriksens første norske rekord ble satt helt tilbake i 2011. Han siste norgesrekord ble satt i EM i Berlin i august sist sommer. Der ga 76,86 5.-plass.

Søndagens kast ble satt i et sleggestevne i Fränkisch-Crumbach i Hesse i Tyskland, og 78,25 holdt til seier for Oslo-mannen.

78,25 meter betyr også at Henriksen klarte kravet for å delta i VM i Doha i Qatar senere i høst med god margin. Kravet for å komme dit var 76,00 meter.

Kun to utøvere har kastet lenger så langt i 2019: Pawel Fajdek, Polen (80,03) og Denis Lukjanov, uavhengig (78,97).