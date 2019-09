Lørdag gjør han noe han ikke har kunnet gjøre på en måned

DOHA: Han smiler, men han tviler også litt. Sondre Guttormsen er en av mange nye fremadstormende friidrettsutøvere. Han er en av dem som har slettet eldgamle norske rekorder de siste årene. Han forbedret sin egen norske rekord til 5,80 meter for to måneder siden. Det skjedde bare ett år etter at han slettet Trond Barthels 22 år gamle rekord i øvelsen. Den rekorden ble satt før 20-åringen Guttormsen ble født.

Bekymring

Nå sitter han i en småsnobbete hotellresepsjon i Doha og er litt bekymret. Han har ikke hoppet med stav den siste måneden. Når han går ut på den luftavkjølte arenaen i glohete Doha lørdag ettermiddag, blir det første gangen han hopper på en måned.

Fakta: Sondre Guttormsen Født: 1. juni 1999 Klubb: Vidar Personlig rekord stav: 5,80 meter Studerer ved UCLA i USA Trener og far: Atle Guttormsen Har bakgrunn som tikjemper og deltok også på 110 meter hekk under det norske mesterskapet på Hamar i år. Norsk mester både i 2018 og 2019 I aksjon i Doha: Stavkvalifisering lørdag 28. klokken 16.30

– I en stund nå har jeg ikke visst helt hva det var som plaget meg. Nå har jeg fått en bedre diagnose. Vi er klare på at jeg kan hoppe, men det er ikke sikkert jeg klarer å gjennomføre, sier han til Aftenposten.

Det er en vond ankel som plager ham.

– Vi har kommet frem til at Sondre skal delta, og så får han gjøre sine vurderinger underveis. Han har en betennelsestilstand i ankelledet, uten at det er noen dramatikk i det. Sondre er en ung utøver som trenger erfaring i et globalt seniormesterskap. Han får vurdere selv underveis hvor mye han vil hoppe, sier landslagslege Ove Talsnes om problemene.

Svensken

Han har så lyst til å være med. Sondre Guttormsen er samme årgang som Armand Duplantis, ett av svenskenes store gullhåp. Sistnevnte har hoppet 6,00 meter i år og har en personlig rekord på 6,05, Han har svensk mor og hopper for Sverige, men kommer fra amerikansk collegeidrett. Det samme gjør Guttormsen.

Han har gått high school i USA og siste året har han hoppet på friidrettslaget til UCLA (University of California, Los Angeles). Duplantis kommer fra University of Louisiana.

Som utøver på et universitetslag må Guttormsen oppføre seg som en amatør. Han kan ikke tegne private sponsoravtaler og han kan ikke motta lønn fra annet enn Olympiatoppens stipend, samt støtte fra forbund og klubben Vidar.

– Jeg trener og lever som en profesjonell utøver, men jeg kan ikke tjene som en profesjonell utøver. Nå får jeg stipend fra universitetet som betaler det meste, og alt ligger til rette for at jeg skal kunne prestere, forteller han.

Nærmer seg

De to har konkurrerte mot hverandre siden barndommen. Da de begge var 11 år gammel hoppet Duplantis 3,87 mens Guttormsen var en drøy meter bak med et bestehopp på 2,60.

– Jeg har vel aldri vært nærmere Duplantis enn det jeg er nå, sier Guttormsen om de 20 centimeterne som skiller de to på årsbestelisten. Det er den minste avstanden noen gang. Så spørsmålet er: Hvem trener best, sier 20-åringen fra Ski og gliser.

Blant de seks beste

Usikkerheten til side, dersom han skulle tangere sin egen norske rekord så ser han ikke bort fra at han er blant de seks beste i VM.

– Men først må jeg klare å hoppe uten særlig smerte, skynder han seg å legge til.

– 5,80 meter bruker å holde til en plass blant de seks beste når de beste møtes, sier Guttormsen.