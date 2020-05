Kulturministeren: – Fotballen vil ikke snike i køen

Kulturminister Abid Raja avviser at fotballen vil snike køen når samfunnet nå skal gjenåpnes. Samtidig lovet han en ny krisepakke til idretten innen 12. mai.

Kulturminister Abid Raja (V), idrettspresident Berit Kjøll og svømmepresident Terje Idar Karlsen møter pressen etter sitt møte i om mulighetene for å sette i gang fotballsesongen og annen idrett under smittevernregimet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Raja møtte tirsdag idrettspresident Berit Kjøll og representanter for flere store særforbund på sitt kontor. Fotballforbundet, svømmeforbundet og håndballforbundet deltok.

Møtet kommer etter lengre tids press for å få lov å rulle i gang elitefotballen. Ønsket fra Norges Fotballforbund er å starte med ordinær trening i neste uke, for så å kunne åpne fotballsesongen 15. juni. En beslutning om dette vil etter all sannsynlighet komme torsdag.

Raja er klar på aktørene i fotballen ikke har forsøkt å snike i køen med hensyn til at de ulike delene av samfunnet nå gradvis skal gjenåpnes etter virusnedstengningen.

– Det skapes et inntrykk av at fotballen vil snike i køen. Det er ikke riktig. Jeg gjennomførte en ringerunde til flere eliteserieklubber i helgen, blant dem RBK, Brann, VIF, KBK og Haugesund. De var tydelige på at de har tillit til at regjeringen gjør en jobb, og at de ikke vil snike i noen kø, sa statsråden.

Penger 12. mai

Idrettspresidenten grep også fatt i det samme poenget da hun fikk ordet.

– Når det har vært en del diskusjoner i mediene om at fotballen blåser i andre og durer i vei, er ikke det sant, sa Kjøll, og understreket at hun føler en samlet idrettsbevegelsen tar virussituasjonen på største alvor.

– Vi er veldig ydmyke i forhold til det arbeidet kulturministeren og helseministeren gjør i forhold til hvordan vi på en forsvarlig måte skal åpne samfunnet igjen. Jeg har respekt for alle andre som står i kø for å få komme i gang med sine respektive virksomheter, sa hun også.

Kulturministeren varsler at det parallelt med en plan for gjenåpning av idretten jobbes med en ny økonomisk krisepakke. Den blir fremlagt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

Giske kritisk

Arbeiderpartiets idrettspolitiske talsperson Trond Giske er blant politikerne som har gitt sin støtte til fotballens ønsker om å åpne innenfor forsvarlige smittevernfaglige rammer.

Folkehelseinstituttet har gitt grønt lys for fotballens smittevernplan, men vist til at det er regjeringen som beslutter om gjenåpning av samfunnets ulike sektorer.

Helsemyndighetene har på sin side henvist til behovet for å gjenåpne samfunnet gradvis i kjølvannet av at koronasmitten nå synes å være under kontroll.